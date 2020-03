Boca Juniors recibió una gran multa económica

Boca Juniors recibió ayer una multa de 5 mil dólares por "infringir normas de disciplina deportiva" en el partido contra Independiente de Medellín como local, según explicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en un comunicado.

Boca Juniors jugó dos partidos en esta Copa Libertadores 2020. El primero fue empate en Caracas y el segundo fue triunfo como local.

El monto de la sanción será descontado de los derechos televisivos por la participación en el certamen continental. Además, en caso de reincidencia se le aplicará el artículo 31 del Código Disciplinario, que prevé mayores castigos.

El encuentro con Independiente de Medellín se jugó el 10 de marzo en "La Bombonera" y concluyó con una contundente victoria local por 3 a 0, con dos goles de Eduardo Salvio y uno de Emanuel Reynoso.

Por su parte, Defensa y Justicia también recibió una doble sanción de 23 mil dólares total.

"Los primeros 20 mil son debido a que un hincha le hizo gestos de ‘mono’ a los jugadores de Santos de Brasil, en la primera fecha, y el monto restante se basó en la agresión de otro simpatizante al arquero del conjunto paulista, al que le tiraron un encendedor", según le explicaron fuentes del club de Florencio Varela a Télam.

Los restantes sancionado por la entidad fueron Liga de Quito, Jorge Wilstermann, Junior, Colo Colo, DIM, Cerro Porteño, Palestino, Atlético Tucumán, Inter de Porto Alegre, Guaraní, Barcelona y Corinthians.

Matías Almeyda

Matías Almeyda, exjugador de River y actual técnico de San José Earthquakes de la Liga estadounidense, expresó que para él es "impensable" dirigir a Boca por lo que siente por el club "millonario" y que no cree que vuelva a ser entrenador en el fútbol argentino.

"El que me conoce bien sabe lo que yo siento por River, es impensable que yo dirija a Boca Juniors. No sé si volvería a dirigir en el fútbol argentino. No creo que vuelva", admitió Almeyda en declaraciones al programa radial Súper Mitre Deportivo.

"Hoy en River hay un entrenador que ha ganado todo y nadie quiere que se vaya. Yo no volvería a ciertos lugares por respeto. Lo único que me quedó pendiente, que ya no voy a hacer nunca, es retirarme en River como jugador", agregó el "Pelado", quien se encuentra en cuarentena en San José (California).

Almeyda, que apenas dirigió a su equipo un par de fechas de la Liga de Estados Unidos antes de que se suspendiera, contó que lo llamaron de Racing para ser el DT pero que "no quería dejar a la gente que me contrató a mitad de camino".