Silencio, edición de videos, pensar, crear

La cuarentena suele significar cosas distintas para cada uno de nuestros hogares, tanto como para los de los artistas que trabajan en nuestra provincia.

"Si bien teníamos actividades programadas, aprovechamos la cuarentena para tener un poco de silencio, que no viene mal", dice.

Hoy quisimos saber cómo la vive Fidel Flores, quien se encuentra en la etapa de difusión de su último cd: Música Alquimia. Nos cuenta que "en casa, con Laura Chaker -su compañera de vida y también música-, somos dos trabajadores de la cultura, independientes, y nos preocupa tanto nuestra situación como la de muchos colegas".

Agrega que "si bien teníamos actividades programadas, aprovechamos la cuarentena para tener un poco de silencio, que no viene mal para escucharse uno. Laura está programando grabar su disco, yo estoy editando el audio de unos videos que quiero empezar a difundir, pero empezamos a valorar esos minutos. Las redes te ponen en una velocidad de estar mostrando todo el tiempo lo que hacés, y a mi en lo creativo me sirve más el silencio".

Piensa que "pareciera que lo que no está sonando en las calles, ahora tiene que estar en las redes. Son herramientas muy útiles, pero me parece que se va generando más oferta de la que se puede consumir. Para mi es un tiempo para pensar qué quiero decir, cómo lo quiero decir, cuáles son las nuevas herramientas, cómo modifica esto la relación del artista con el público, cómo puede llegar lo que hago para acariciarle a alguien el corazón y conectar de otra manera".

Se define como "un obsesivo del audio, por eso me alejo de lo que se pueda reproducir on line. No quiero acostumbrarme a escuchar la música así, por eso no busco esos caminos. Pienso mucho en los videos que estoy editando, con qué estética va a ir cada tema, en darle una vuelta más artística que marketinera. No pensarle un ritmo que busque más reproducciones, sino buscando mi propia vuelta de rosca".

A futuro, Fidel Flores piensa en "poder seguir presentando Música Alquimia, por eso quiero tener los videos de las presentaciones que hicimos en Tilcara para poder mostrar cómo es el espectáculo.

La idea es poder llevarlo a otros lados, buscar otras provincias para que llegue a la mayor cantidad de gente posible".