Perros abandonados, un hecho que preocupa y duele

Otra alerta que preocupa a las protectoras y proteccionistas, es la cantidad de perros abandonados que se ve a diario en diferentes barrios de la capital jujeña y en el interior. Y es que, pese a no hay evidencias de que estos animales sean transmisores del coronavirus, algunas familias que se encuentran cumpliendo con el aislamiento total, se desvinculan de toda responsabilidad hacia sus mascotas, exponiéndolas al peligro.

En este sentido, la protectora Daniela Zarate de "Voz Animal", apeló a la solidaridad de aquellos que quieran sumarse con un gesto sencillo, dejando en las puertas de sus hogares un recipiente con agua y otro con alimento para los animales sin hogar. También solicitó compartir a través de las redes sociales los casos de perros y gatos perdidos, a fin de hallar a sus dueños o, alguien que les brinde un espacio transitorio.

Por su parte, el director de Zoonosis de la Municipalidad capitalina, Ricardo Hueda planteó que existe una negligencia muy grande en cuanto a la tenencia de los animales y la única solución es concientizar a las personas para que no los abandonen. A su vez agregó que esto causa por un lado, que los animales que deambulan por la calle causen daños a las personas o estén expuestos a accidentes viales.

EN BARRIO EL CHINGO/ ANIMALES ADULTOS EN CONDICIONES DEPLORABLES.

En este contexto, explicó que si el dueño de la mascota presenta síntomas de gripe o, es un paciente positivo de coronavirus, deberá evitar compartir tiempo con ella y, en el mejor de los casos, algún familiar deberá hacerse cargo de la mascota durante el tiempo de aislamiento.

En tanto, el subcomisario de División Canes de la Policía, Pablo Montoya sostuvo que tras los operativos de control llevando a cabo en el marco de la cuarentena, se observó una importante presencia de animales en las calles. También a transeúntes realizando deportes acompañadas de sus mascotas, sin acatar las medidas de prevención.

Desde el pasado viernes, el país se encuentra bajo estado de alarma por la pandemia, decretado por el presidente Alberto Fernández, lo que significó una serie de medidas, entre ellas el confinamiento de la población en sus hogares. Pero, los animales son también víctimas indirectas del coronavirus, llevándolos al cruel abandono por parte de sus dueños. Mientras tanto en las redes sociales, cientos de usuarios pidieron a la comunidad que se solidaricen con los canes brindándoles comida y agua durante la cuarentena.

Controlar que el animal no escape



PERRITO TOMANDO AGUA DE LA CALLE

Durante el aislamiento social y preventivo a raíz de la pandemia del coronavirus, se aconseja sacar a las mascotas pero no para pasear, sino para que puedan hacer sus necesidades. El veterinario Hueda resaltó que la tenencia debe ser equilibrada, debido a que permitir que el animal deambule sólo por la calle, no es correcto. De esta manera, reiteró que es conveniente sacarlo durante un corto tiempo. “El animal tiene que ser manejado teniendo la conciencia de que no debe escaparse de la casa, para que evitemos que su dueño tenga que salir a buscarlo y que la mascota contraiga algún virus y al regresar contagie a las personas que viven en la casa”, sostuvo.

En caso de detectar un perro potencialmente peligroso en la vía pública, sugirió realizar la denuncia en la policía -vía telefónica por prevención- para luego trasladar al animal a la canilera de Zoonosis, donde recibirá observación veterinaria para evaluar síntomas de rabia.

Hacerlos jugar en el hogar



“La única pelea que le podemos dar a este mal silencioso es adhiriendo a la cuarentena y resguardando nuestra seguridad y las de las mascotas”, sostuvo el subcomisario de División Canes, Montoya, al aconsejar a los dueños de mascotas mantenerlos activos a través de juegos dentro de la casa. Además resaltó la importancia de brindarle un buen cuidado, mucho afecto y cariño.



Falta de conciencia

Desde la protectora “Voz Animal” lamentaron los numerosos casos que se comparten a través de las redes sociales, sobre el abandono de perros recién nacidos y la falta de conciencia de la población con estos seres indefensos. “Es muy cruel el hecho de que al ser cachorritos lo desteten de su madre, por lo menos pedimos que no lo hagan cuando se encuentran en esa etapa, porque es difícil cuidar a un bebé; ellos comen cada dos o tres horas al día, se los debe estimular para que hagan sus necesidades, cuidarlos del calor y el frío”, dijo la proteccionista Zárate al mencionar que en algunos casos, los cachorritos no llegan a sobrevivir debido a que necesitan la atención de su madre.

Asimismo solicitó a quienes comparten los diferentes casos de animales perdidos o abandonados, cuando éstos sean ubicados, es necesario que lo hagan conocer a través de la publicación para que no se reitere la misma información.

Por último sostuvo que la atención veterinaria en el contexto de cuarentena se torna complicada, por lo que pidió encarecidamente a las personas cuidar a sus mascotas y resguardarla ante todo peligro.