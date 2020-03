Un gimnasio gratuito destinado a toda la familia

El gimnasio "Quedate en Casa" abrió sus puertas para cumplir el objetivo de que la gente no salga, permanezca en su hogar, y desde allí reciba un entrenamiento diario mediante la plataforma de Facebook Live.

Esta propuesta es promovida por varios profesores capitalinos y también del interior, de diferentes ritmos de baile y de entrenamientos deportivos para chicos y grandes que, ante la cuarentena, decidieron solidarizarse con las personas y realizar este espacio de forma gratuita.

Una de las precursoras de esta propuesta, Érica Díaz, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "este gimnasio virtual sirve para incentivar a que la gente se quede en casa y que siga haciendo las actividades físicas porque es importante para la salud y para prevenir ésta y otras enfermedades. Nos organizamos con los profes para dar varios entrenamientos en los horarios que puede cada uno desde sus hogares".

"Pretendemos contener a toda la familia, brindamos clases de fitness grupal, aeróbica, step, zumba, zumba kid, ritmos adaptados, funcional, yoga, kick boxing, y cada vez se van sumando más disciplinas", añadió.

Para realizar los entrenamientos que el gimnasio propone se debe ingresar a la página de Facebook: Gimnasio #QuedateEnCasa, también los profesores que quieran sumarse pueden comunicarse al número: 3884709696. Dentro del Facebook están los horarios, días y los tipos de entrenamientos.

Además del baile y el entrenamiento, el gimnasio propone espacios de interacción entre los profesores y la gente que se conecta a través de la página. Mediante mensajes de concientización, respuesta a preguntas y hasta chistes que tienen el fin de generar vínculos amigables.

Asimismo, Díaz sostuvo que "todos tenemos la misma idea y unimos fuerzas para dar esto".

"Está bueno que la gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio que se prenda ahora y genere el hábito de hacer deporte porque es algo muy bueno para la salud, en estos tiempos donde tenemos que cuidarnos mucho y siempre", comentó.

Iniciaron la semana pasada y tuvieron muchas repercusiones, "fue muy lindo, hubo una gran respuesta de la gente. Tenemos más de mil seguidores en pocos días, cada vez se suman más a hacer los entrenamientos, son más de cien en cada clase. Cada clase queda grabada para que la gente la haga cuando pueda".

Los profesores que se sumaron hasta el momento son Marcela Díaz, Macarena Bustamante, Álvaro Tuzzutti, Jimena Corbalán, Judith Domínguez, Sergio Armata, Érica Díaz, Carlos Pastrana, Cecilia Paz, Tatiana Coelho, Judith Domínguez, Álvaro Sajama, José Crespo y Carina Martínez.

Discapacidad

Desde el grupo de baile para personas con discapacidad “Resilience Dance” remarcaron la importancia de bailar y realizar actividades físicas desde el hogar.

Érica Díaz es la profesora y creadora también de este espacio que se creó el año pasado. Al respecto manifestó que “queremos hacer hincapié en los chicos, en las personas con discapacidad y también en los adultos mayores para que toda la familia esté en movimiento. Los movimientos de la mano, ellos tienen que realizar por más que estén en sillas de ruedas o tengan otra movilidad reducida. En eso trabajamos mucho en nuestro grupo que estábamos viendo las coreografías para eventos que teníamos durante el año, pero quedamos paralizados. Con ellos estamos viendo cómo hacer para continuar practicando las coreografías desde casa”.

“Los chicos están muy interesados en hacer actividad física y eso me parece buenísimo. Todos estamos con un caos a nivel emocional por la alerta de este virus, pero deberíamos seguir viviendo la vida, cuidándonos mucho pero siempre alegres. Hay que cuidar la salud y es muy productivo hacerlo con la actividad física, los chicos con discapacidad disfrutan mucho de esto al saber que tienen una contención. Les ponemos en la cabeza que los limites y las diferencias ya no existen por eso siempre quieren superarse. la verdad que es un hermoso grupo que no quiere parar de bailar y hacer actividad física”, mencionó.