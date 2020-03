"Si fueran en Jujuy, no dudaría en postergarlos"

Mientras el Comité Olímpico Internacional estudia la posibilidad de postergar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Abraham Jure, un estudioso del olimpismo y entrenador jujeño, opinó que deberían ser suspendidos.

"No lo haría si la situación está como hoy en día, no se tienen que realiza, si Jujuy fuera organizador no los haría, hay que tener muchos recursos", apuntó.

Jure resaltó que "se deben postergar un par de años para continuar con un calendario ordenado, porque también están los Juegos de la Juventud, los Juegos de Invierno y así reacomodar el calendario", manifestó.

Abraham Jure es Academista Olímpico, integrante de la Asociación Participantes de la Academia Olímpica y un estudioso de toda la filosofía que tienen los Juegos Olímpicos "estoy muy identificado con Pierre de Coubertin "estoy muy identifico con los valores olímpicos, el espíritu de superación y armonía que genera el deporte, no darse por vencido, y es lo que tenemos que hacer en esta guerra contra este virus", opinó.

Pero el reconocido entrenador sabe que para el COI "no hacer los juegos trae una consecuencia tremenda en el aspecto económico financiero y comercial, las consecuencias son inimaginables para nosotros los comunes, en lo económico las pérdidas son monstruosas porque es el mayor evento del mundo", precisó.

Además contó que "mucho de ese dinero se destina a la investigación incluso a países que no tienen recursos, también se hace beneficencia, mucho a la parte farmacológica no solamente en antidoping sino en general".

El entrenador que fue voluntario en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en el 2018 destacó que "Japón seguramente está preparado para organizar los juegos, pero no están las condiciones para albergar a millones de personas que movilizan los juegos, porque es impresionante la cantidad de gente que asiste", finalizó Abraham Jure ante El Tribuno de Jujuy.

El Preolímpico de básquet

El director de Deportes y Competiciones de Fiba, el serbio Predrag Bogosavljev, afirmó que los Preolímpicos para Tokio 2020 siguen “con sus fechas intactas”, frente a los rumores de la suspensión por la pandemia de coronavirus.

“Los torneos clasificatorios a los Juegos Olímpicos permanecen según lo programado inicialmente, con sus fechas intactas”, aseguró el directivo de la entidad mundial de básquetbol en el medio serbio Nova RS.

Los certámenes están pautados del 23 al 28 de junio con lugar en Victoria (Canadá), Split (Croacia), Kaunas (Lituania) y Belgrado (Serbia).

“Estamos monitoreando la situación y en contacto constante con el Comité Olímpico Internacional, que planea que los Juegos se celebren según lo programado”, aclaró.

El campeonato contará con 24 seleccionados, divididos en dos grupos de tres por sede, y otorgará una plaza a los Juegos Olímpicos para el ganador.

Los dos primeros pasarán a la semifinal y se cruzarán con los de la otra zona y luego el campeón irá a Tokio.

Por su parte, Argentina, actual subcampeón mundial, se quedó con una de las plazas para Fiba América por ser uno de los mejores clasificados del continente en China 2019.

El otro que se aseguró un lugar es Estados Unidos (ganador del oro en Río de Janeiro 2016; Londres 2012; y Beijing 2008), pese a registrar su peor posición histórica en un Mundial con un séptimo lugar.

Juan Curuchet

En la Argentina, el marplatense Juan Curuchet, campeón olímpico en Beijing 2008 junto con Walter Pérez en la prueba americana de ciclismo, expresó a Agencia Télam que le parece “una locura”, la realización de los Juegos y criticó al COI por no tener una “mirada global sino individual y egoísta”, sobre el tema. “Me parece una locura la realización de los Juegos Olímpicos. Es una locura que el COI y la organización de los Juegos no estén tomando medidas para que la competencia sea atrasada”, afirmó Curuchet.