Pubs, peñas y músicos sin recursos y preocupados

La situación sanitaria de emergencia comenzó a impactar con restricciones en el país desde el segundo fin de semana de marzo cuando limitó actividades culturales, bailes y clases donde se reúna a gente.

Si bien coinciden en la prioridad de la salud por encima de la actividad, la realidad económica del sector siempre fue frágil, ya generó desempleo y no pueden sostenerse.

Son disímiles las situaciones y depende de los proyectos laborales. Para quienes además de ser músicos, llevan adelante un emprendimiento cultural que supone un local y servicios, el panorama parece ser más desolador porque el "parate" les significó cese de ingresos pero afrontar, al igual que otros comercios, pago de energía, gas, y otros servicios necesarios para funcionar, y dejar sin ingresos a mozos, ayudantes de cocina, sumando músicos, sonidistas y auxiliares.

Mientras que otros músicos asumen que la fragilidad de su situación que viene de antes, en que se vivía por fin de semana y por contrato, también dejaron de tener ingresos y afectó a las familias detrás de cada integrante.

En el caso del restaurante y pub Arde Roma, la cuarentena que para el rubro fue anunciado el pasado 12 de marzo significó la suspensión desde ese día de la actividad ante la gran incertidumbre.

Más allá de ser un boliche bailable, pub y restaurante no pudo abrir como restaurante. "El impacto fue catastrófico no solamente para los empresarios sino para los empleados, nos agarró de sorpresa esto sobre todo a los empleados, sin tiempo de prever algún tipo de ahorro como para poder sobrellevar éstos tiempos", explicó Fabio Barco, de Arde Roma, espacio multicultural.

Sostuvo que no sólo se quedaron con mercadería que tuvieron que regalar sino quedaron "golpeados" en su economía. Planteó que venían de finalizar las vacaciones e iniciar las clases y la mayoría estaba sin dinero por lo que decidieron tomar una medida de una ayuda social para su personal.

"Estamos muy preocupados porque no sólo tenemos compromiso de alquileres, diversos tipos de impuestos y que con la actividad parada no sabemos cómo afrontar", afirmó. Es que planteó que no sólo afecta a la actividad del restaurant, mozos, cocina y bacheros, sino en lo concerniente a los espectáculos, que supone sonidista, presentado o animador, muchos itinerantes y a demanda. De hecho ejemplificó con el caso de sonidistas que trabajan con ellos pero luego para otros eventos y lugares, al igual que los músicos que también fueron fuertemente afectados, por la suspensión de shows inclusive los privados. "Son muchos los grupos, tienen 8 integrantes, algunos 10, y por detrás de ellos hay asistentes de sonido, se movilizan por cada banda 15 a 20 personas, y 40 por fin de semana " dijo asumiendo que afecta a sus familias por ser el único ingreso.

Pese a que se flexibilizó la apertura de restaurantes para la venta vía delivery, en su caso aseguró que no era su fuerte, con lo cual transformar el servicio en esa modalidad le iba a significar más dinero, mayor dificultad para lograrlo además de un gasto de servicios e insumos. Y es que preocupa pagar además del alquiler, que con el aumento llegó a superar los mil pesos, además de alquiler, Afip e impuestos. Agregó no obstante, "entendemos que la medida es de fuerza mayor y nos sumamos a ello", finalizó.

Otro es el caso de Jujuycito, restó bar cultural que tuvo que reducir personal y optar por trabajar en delivery, con poco eco.

Los músicos perdieron contratos

Además de los locales que ofrecen shows y funcionan como pubs, el impacto incluyó a músicos, quienes viven en su gran mayoría de contratos de presentaciones cada fin de semana. El caso de “Chino y la Revelion”, Mauricio Rivero de Los Copleros y César y su grupo Felicidad, son testimonios de cómo viven el impacto económico por la cuarentena. “Para nosotros que somos un grupo de músicos que vivimos de la noche cada fin de semana, nos afecta mucho”, dijo Daniel Ulices Garzón “El Chino” y explicó que si bien tienen trayectoria y pequeños ahorros, perdieron contratos en Buenos Aires para 10 a 12 shows para estos días y cancelaciones del primer fin de semana, que incluyó Salta donde aún no había restricción. Pese a que habían tenido éxito en carnaval quedaron algunos shows impagos en los de la primera medida.

“Es un sector de la sociedad que nadie tiene en cuenta, muchos reciben subsidios y hasta tarjetas alimentarias, y detrás de mí hay diez familias, la de músicos y asistentes que quedaron en la nada”, afirmó. Tienen un emprendimientos registrados en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi). Es que lleva 30 años de trayectoria y sus músicos una veintena, y que sienten que no se sienten representados, y estimó que si piden ayuda no serán oídos a diferencia de tiempos electorales en que eran requeridos. No obstante, considera que se trata de una buena decisión sanitaria. En el mismo sentido Mauricio Rivero, músico del grupo Copleros explicó que “el impacto es bastante fuerte, ya que somos un sector que en condiciones normales está en desigualdad con respecto a otros sectores, porque el músico siempre la tiene que remar”, afirmó. Explicó que tenían contratos y ahora por éste impasse de 60 días se suma a su situación, ya que aseguró es un sector que no tiene un marco legal apropiado, cobertura médica, ni reglas muy en claro.

En el proyecto Copleros impacta a 10 familias, de los músicos y asistentes. Si bien aseguró que hay épocas del año que con Carnaval tienen mucha actividad, en ésta época solía bajar y apelaban a componer. Es que al ser autores y compositores están encuadrados en la Asociación Argentina de Interpretes (Aadi) y Sadaic, cuyos registros suponen ingresos por derechos, que no obstante no es significativo y esperan que al finalizar quizás sea tiempo de agrupares entre sus pares para gestionar ayuda del Estado como otros sectores económicos de la sociedad. En tanto, el músico y vocalista César Abel Lizarazo, referente del grupo “César y su grupo Felicidad” planteó que le quedaba shows en Tilcara, Volcán y en San Salvador para Carnaval de Remache, y otros contratos posteriores que perdieron para las 17 personas que constituyen el grupo, sonidistas y chofer.

“Se suspendió todo por el bien de nosotros mismos, yo tengo casi 60 años. Mis músicos uno casi de 70 y otros de 20”, explicó asumiendo que era justificada la medida. Pese a la pérdida de los

contactos, explicó que gran parte del grupo tiene un trabajo u oficio de respaldo y sólo tres viven de la música, pero muchos tienen deudas con lo cual espera que puedan tener ayuda en luz, gas o en el monotributo, como a los boliches.

Mutó a delivery y busca funcionar

En tanto, Daniel Cisneros, músico jujeño y referente del restó bar cultural “Jujuycito” explicó que también tuvieron que cerrar e implementaron el servicio de delivery y trabajan sólo con dos empleados ya que tuvieron que reducir el personal. “Es preocupante pero no podemos sostenerlo. En la semana vendimos nueve menúes, es muy crítica la situación”, explicó.

Antes de la medida habían iniciado un ciclo de un artista por noche, que implica 4 a 5 músicos por noche, un promedio de 20 y 25 músicos que se movían los fines de semana. Es que esperaban hacer espectáculos diarios para atender al turismo, que se vio truncado por la emergencia, y tuvieron que hacer una reducción de personal, de mozos y otro, por lo que trabajan sólo dos ya que no se pueden afrontar sueldos si no hay ingresos. “El sector privado está muy agobiado por esta situación y estamos tratando de encontrar alguna solución porque sabemos que esto no es a propósito, y que hay decisiones políticas que se tienen que tomar y la prioridad es la salud”, dijo. Explicó que había gestiones con el Gobierno nacional pero no hubo comunicado de instrumentación, “creo que se debería tomar una decisión para ayudar al sector privado, al cuentapropista, al monotributista, gente que vive de eso”.