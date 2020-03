Atlético El Carmen listo para brindar apoyo

"Ahora nos toca jugar a nosotros", con esta frase en su red social de Facebook, comenzó un largo manuscrito Jorge Luis Pérez, presidente de Atlético El Carmen, haciendo clara referencia que al coronavirus lo vencemos entre todos.

Fiel a su pasión por el fútbol, el mandamás del "chacarero" hizo un relato de pizarrón "pudiste ver jugar al rival contra otro equipo, primero jugo con China fue difícil, pero jugaron en equipo y pudieron pararlo con disciplina, luego jugó contra Italia que no presto atención al partido anterior, creía que lo iba a superar con la camiseta, pero los ataco por todos lados y va perdiendo por goleada, España y Francia reaccionaron tarde y están tratando de empatarlo, pero se les complica", apuntó, agregando "ahora te toca a vos argentino, a vos que en los mundiales cuando se para el país, todos somos técnicos".

Pérez prosiguió dibujando un partido en esta lucha contra la pandemia mundial "ahora nosotros jugamos, y es la final del mundial, no hay otro partido, prepárate, ponte de pie, todos vamos a estar abrazados cantando el Himno Nacional, los 44 millones de argentinos, cierra los ojos o ábrelos bien grandes, canta fuerte como se lo criticabas a Messi, anda metiéndote en el partido, a mover las piernas, aflójate, no tengas miedo, se te pone la piel de gallina, te emocionaste un poco no", subrayó.

"Me gusta escribir y ahora que tengo tiempo lo hago, vi de dejar un mensaje al pueblo argentino desde la pasión que más tenemos que es el fútbol y ayudar desde esa parte dando de otra forma el mismo mensaje", explicó Jorge Pérez ante El Tribuno de Jujuy.

Pero más allá del conmovedor mensaje, el directivo de Atlético El Carmen tiene bien en claro cómo seguir con las acciones "hablé con gente cercana al gobernador y con el intendente de El Carmen, el club está a disposición, la cancha, tenemos un tinglado muy grande que si necesitan armar un hospital de campaña por esta zona pueden utilizarlo".

Por otro lado, ya armó la estrategia para colaborar "le dijimos al Intendente que la comisión del club está a disposición y se nos ocurrió cocinarle a la gente que está trabajando, médicos, enfermeros, policías, bomberos, guardia urbana, gente de control comercial y gente de condiciones precarias", manifestó Jorge Pérez.

La responsabilidad es de todos, al igual que en el aspecto deportivo, ya que los jugadores deben seguir una rutina diaria en sus respectivos domicilios "el profe le dio una lista de ejercicios que pueden desarrollar, sabemos que no es lo mismo que entrenar día a día a todos juntos, pero es importante que se mantengan activos", comentó Jorge Pérez al referirse al equipo del Regional.