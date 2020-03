Campaña de prevención en Pampa Blanca

La Municipalidad de Pampa Blanca realiza una tarea rigurosa en la concientización de todos sus habitantes para que cumplan con las normativas preventivas contra el coronavirus y el dengue.

En ese sentido se concretó recientemente el descacharrado, encontrando una gran colaboración de los vecinos que responden muy bien a los pedidos preventivos. Se puede observar en los negocios locales que la gente respeta las distancias establecidas en largas filas para hacer sus compras. Es de destacar que en una comunidad tan pequeña es común ver a vecinos que en el momento de sus compras solían quedarse en las esquinas a conversar, ahora mayormente son personas jóvenes las que hacen las compras y rápidamente vuelven a sus casas.

“Todo va cambiando con el tiempo, es de no creer lo que está pasando, pero hay que hacerle frente y si dicen que no hay que salir, hay que hacer caso”, dijo un hombre mayor que también observa por la ventana, pensativo y preocupado, cómo el personal de la Municipalidad fumiga los espacios públicos, las tareas de desmalezamiento y limpieza se realizan en distintos turnos, como así también la recolección de residuos se efectúa normalmente. Muy temprano alguien tocó las puertas de los vecinos pampeños, avisando que saquen todos los cacharros o cosas que ya no utilicen. Los vecinos respondieron, “es que hay tanta información ahora que se está atenta a todo, hay temor y uno no lo puede ocultar al resto de la familia, tengo fe que esto va a pasar, pero la gente debe colaborar así no nos entra ese bicho” lo afirma Aurelia López, madre de 5 chicos, que aguardaba con sus cacharros en la vereda, “quiero que se lleven toda la basura, ya limpié de nuevo mi patio, quedó impecable”, manifestó.

Intensa labor

Desde el municipio local se trabaja intensamente por todos los medios de comunicación, incluso con unos parlantes en una trafic, se rota un audio que recuerda todas las medidas preventivas que hay que tener y se invita a no permanecer en las calles y volver a sus domicilios rápidamente. Pampa Blanca es el primer poblado de Jujuy, entrando por la ruta nacional 34, ahora todo está detenido, el movimiento que le daban los turistas que ingresaban y paraban en busca de combustible y alimentos, ya tampoco están.