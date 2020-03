Cinco claves para planificar las comidas en cuarentena

Siempre que se desea mejorar la alimentación junto a un profesional de la nutrición, uno de los pilares sobre los que se suele trabajar es la planificación de las comidas, que muchas veces por falta de tiempo se dificulta hacerlo.

Actualmente por la situación de emergencia sanitaria y epidemiológica que estamos atravesando debido al covid-19, para cuidar nuestra salud y la de todos los argentinos se debe permanecer en aislamiento social obligatorio, esto nos brinda la posibilidad de contar con un tiempo extra y si lo deseamos lo podemos invertir en mejorar la calidad de nuestra alimentación.

¿Cómo hacer para planificar?

Hacer una lista con las comidas preferidas o con aquellas que siempre queremos preparar, pero por cuestiones de tiempo no las hacemos (ojo que en la lista no solo predominen comidas súper calóricas, es un buen momento para darnos la oportunidad de realizar y probar recetas saludables).

En un papel, en la compu o el celular armar un cuadro de 3, 5 o 7 días. En cada uno de los días colocar comidas de la lista previa asegurándonos de que haya variedad de comidas, que no predominen las frituras y que en la mayoría de ellas la base sean los vegetales.

Si son de consumir muchas carnes, este es un buen momento para moderar la cantidad y sumarlas alternando días con carnes rojas magras, carnes blancas y otros días sin carnes.

Por ejemplo, un día quieren comer tacos de carne, al día siguiente elegir un menú sin carnes como unas milanesas de berenjena a la napolitana con arroz primavera y ensalada y al día siguiente sumar carnes blancas en un soufflé de zapallitos y pollo. Esto es solo a modo de ejemplo, siempre puede variar de acuerdo a las necesidades y estado de salud de cada persona.

Controlar el stock de alimentos que tenemos en casa: revisar la fecha de caducidad y estado del alimento. En caso de que haya alimentos próximos a vencerse o en grandes cantidades tratar de buscar recetas para el punto 1 que contengan estos alimentos.

Armar una lista de compra: una vez que tengamos la planificación de las comidas de por ejemplo los próximos 3 días, podemos empezar a identificar los alimentos que necesitamos para prepararlas. Esto permite comprar lo necesario y evitar pérdidas de dinero con compras de verduras que después no se van a utilizar, a su vez también ayuda a salir únicamente cada 3 días y estar el menor tiempo posible en las despensas, verdulerías, carnicerías, etc., cumpliendo con las medidas de la cuarentena.

Por último, también tenemos que trabajar el hecho de ser flexibles con lo planificado, entendiendo que hay momentos en que, por cuestiones del clima, disponibilidad, gustos se puede modificar algunas comidas y no está mal! No sentirnos culpables por no cumplir lo planificado sino dedicarnos a disfrutar de la comida que tenemos en la mesa sin irnos a los extremos.

Es importante aclarar que no hay alimentos mágicos para nuestro sistema inmune, comer más limones o naranjas no nos mantiene exentos del virus, para contribuir a fortalecer nuestras defensas debemos mantener un descanso adecuado, ejercicio físico regular, reducir el estrés y obviamente mantener una alimentación saludable basada en alimentos naturales, evitando los ultra procesados (galletas, gaseosas, chocolates, postres comerciales, etc.).

Para evitar contagios es necesarios cumplir con las recomendaciones del lavado de manos con agua y jabón las veces que sea necesario y sobre todo al volver de la calle, en su defecto utilizar alcohol en gel si no contamos con estos elementos. Salir de casa solo cuando sea estrictamente necesario, mantener la distancia con otras personas, evitar tocar superficies y llevarse las manos a la cara o a la comida. Cuidate, quedate en casa.