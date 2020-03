Suspenden comisiones y cargos por uso de cajeros

El Banco Central decidió ayer que las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones efectuadas mediante todos los cajeros automáticos del país, ni habrá límite para extracción.

La disposición regirá hasta el 30 de junio próximo inclusive con el fin de que las personas "circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social" dispuesto por el Poder Ejecutivo para contener la pandemia del covid-19.

A través de la comunicación A6945, la autoridad monetaria estableció que los bancos no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones, tanto como para depósitos, extracciones o consultas.

El organismo subrayó que la medida alcanzará a todos los cajeros automáticos habilitados en el país y remarcó que "no habrá distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación".

La iniciativa apunta a que los usuarios puedan retirar efectivo en los cajeros más cercanos en medio del aislamiento obligatorio sin la necesidad de acudir al banco del que es cliente o la red con la que opera habitualmente.

Además, no habrá límites de importe, salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad o resulten de restricciones operativas, ni de cantidad de extracciones.

Es que algunos bancos otorgan la posibilidad de concretar un determinado número de retiro gratuitamente y luego comienzan a cobrar por el resto de las extracciones concretadas.

La iniciativa se da luego de que algunas entidades financieras dieran un primer paso y dispusieran subas en los topes de retiro.

Por la crisis, el organismo dispuso días atrás medidas para moderar el impacto negativo económico de la pandemia y decidió que las entidades financieras tengan disponibles créditos a tasas del 24% anual para pymes y que, por otra parte, reduzcan una parte de sus tenencias en Leliq.

Dinero sin tarjeta

El Banco Nación dispuso un mecanismo para que las personas puedan retirar efectivo de sus cajeros automáticos sin la necesidad de contar en el momento con la tarjeta de débito.

Los usuarios realizaron diversas consultas al Banco Central respecto de cobros durante el período de aislamiento obligatorio y el organismo destacó en redes sociales que la operación se puede concretar sólo con tener "una orden de extracción".

Así, en medio de la emergencia sanitaria, los ciudadanos deberán buscar maneras de agilizar trámites y reducir al mínimo la circulación.

En ese sentido, el Banco Nación puso en marcha una herramienta para que sus clientes permitan que un tercero retire dinero de un cajero automático sólo con un código y el DNI.

El usuario debe generar la clave de acceso y luego enviársela a la persona que desee para que concrete la transacción.

El instrumento "Punto efectivo" se encuentra disponible en cajeros de Banco Nación y en algunas terminales de la red Link y hay un total de 6.500 en todo el país.

La clave puede ser generada mediante la página web, con el aplicativo del celular o en el call center y, por una cuestión de seguridad, caduca.

Sin cuenta bancaria igual se percibe

Este beneficio también es para quienes cobren la AUH, aunque en ese caso no es necesaria la inscripción.

Quienes no posean cuenta bancaria igual percibirán en abril el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 destinado a paliar el impacto de la pandemia por coronavirus, mientras se analiza extenderlo también a algunos extranjeros en situación de vulnerabilidad. Así lo anunció ayer el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, al indicar que la finalidad es llegar a quien “más lo necesite”, con los “recursos limitados” que tiene el Estado.

Dijo que el Banco Nación y las entidades financieras públicas de las provincias entregarán cuentas “gratuitas” a quienes no tengan una, para poder cobrar el bono el 15 de abril próximo, lo cual deberá ser informado al hacer el trámite a través de internet. Vanoli, quien admitió que la Argentina atraviesa situaciones “muy complejas” por la pandemia que obligó a aplicar una dura cuarentena, recordó que el IFE será “para todos los que no perciban ingresos, ni posean un patrimonio o renta financiera que les permita tener espaldas para aguantar” esta crisis. En diálogo con el canal TN, Vanoli recordó que está destinado a argentinos de entre 18 y 65 años, y reveló que desde la Anses están “evaluando” incorporar a extranjeros en situación vulnerable.

“Si el núcleo familiar primario tiene ingresos en relación de dependencia superiores a 23.000 pesos, se excluye este beneficio. Es para quienes no tienen ingresos”, explicó el funcionario, y precisó que el IFE “no está” contemplado para jóvenes estudiantes. Del mismo modo, excluyó a los mayores de 65 años porque consideró que alguien de esa edad “recibe una jubilación o pensión”

Comienza la inscripción para percibir los $10 mil

La Anses informó que desde hoy comenzará la preinscripción para quienes necesiten percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, otorgado por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. El organismo pidió a los beneficiarios que “respeten estrictamente” las fechas para la inscripción, que dependerá del número de terminación del documento, para evitar el congestionamiento de la página de Anses.

Después de concretada esta preinscripción, la Anses llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, solicitará a estos toda una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias. “Es importante señalar que el IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías A y B o, también, trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de la AUH, quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU”, explicó el organismo.

Quienes lo soliciten deberán cumplir dos requisitos, ser argentino nativo o naturalizado y residencia no inferior a dos años y tener entre 18 y 65 años. El que cumpla con estas condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciba ingresos. Estarán excluidos quienes tengan ingreso de un trabajo en relación de dependencia público o privado; sea monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires.

Tampoco estarán alcanzados quienes reciban ingresos de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo. El cronograma de preinscripción se hará de acuerdo al número de terminación del DNI y es el siguiente: DNI terminación en 0 y 1, podrán completar el formulario el viernes 27 de marzo.

DNI terminación en 2 y 3, podrán completar el formulario el sábado 28 de marzo.

DNI terminación en 4 y 5, podrán completar el formulario el domingo 29 de marzo.

DNI terminación en 6 y 7, podrán completar el formulario el lunes 30 de marzo.

DNI terminación en 8 y 9, podrán completar el formulario el martes 31 de marzo.