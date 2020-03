Incertidumbre por si sigue el aislamiento

En los últimos días viene creciendo la posibilidad de que el aislamiento social y preventivo obligatorio dictaminado por el presidente Alberto Fernández podría extenderse, para seguir evitando una ola mayor de contagios. Sin embargo, distintos comerciantes de diversos rubros expresaron su incertidumbre y expectativa sobre qué ocurrirá pasado el 31 de marzo, fecha en la que debería terminar la "cuarentena".

Desde hace más de una semana que los locales permanecen cerrados y todavía faltarían cuatro días para que puedan nuevamente levantar sus persianas y recibir a sus clientes. Pero, todo indicaría que el aislamiento se extendería hasta después de Semana Santa, por lo que no habría atención comercial por 17 días en total.

Cabe recordar que dentro de la provincia de Jujuy, los únicos comercios que se encuentran habilitados son los supermercados, despensas y farmacias. En tanto, los locales de venta de ropa, peluquería, zapaterías, librerías y jugueterías permanecen cerrados hasta la finalización de la medida.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Lorena Casal, peluquera, mencionó que "al mantener cerrado el local que tenemos, no sabemos qué va a pasar. Entendemos que la situación por la que estamos atravesando es totalmente necesaria para cuidar la salud. Pero en nuestro caso, que vivimos de lo que hacemos, cortar el pelo, si no atendemos no podemos juntar para llegar a fin de mes", sostuvo.

"En mi caso, que vivimos de la venta de juguetes y variedad de artículos, en un local de las galerías céntricas, también se haría difícil en el caso que se extienda el aislamiento, ya que no sólo no tendríamos para vivir, sino también para poder comprar materiales de reposición para el próximo mes. Entendemos que esto es una medida sanitaria, pero en el caso que se extienda, sería bueno recibir alguna ayuda más del gobierno", dijo Gabriela Alemán, vendedora consultada por este diario.

La situación por la que venía pasando el sector comercial era crítica, y se llegó a proponer de que los locales atiendan en horario corrido para que los empleados ahorren en transporte. Sin embargo, no hubo definiciones al respecto y el propio ministro de Trabajo, Normando Álvarez García, fue hasta el gremio que los nuclea para conocer la situación y estar a disposición del sector.

Cabe mencionar que, inclusive, los supermercados y despensas de barrios acortaron su horario de atención para poder preservar a los trabajadores que están en el rubro.