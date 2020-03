Los empleados públicos que violen el aislamiento social serán apartados de sus cargos

Los empleados públicos de la provincia de San Luis que violen el aislamiento social obligatorio dispuesto para mitigar el avance del coronavirus serán "separados" de sus cargos, anunció el gobernador Alberto Rodríguez Saá



"No son muchos, es un porcentaje muy chiquito", aclaró y advirtió que quienes "sean sorprendidos con esta actitud, se les iniciarán los sumarios correspondientes, mientras que en caso de comprobarse que han violado el aislamiento preventivo y obligatorio serán separados de la administración pública".



Aseguró que incumplir con esta medida obligatoria "representa un antecedente penal, una mancha que queda para siempre", y agregó que en el listado de infractores "figuran beneficiarios del Plan de Inclusión", a quienes de corroborarse esa actitud, "los vamos a asistir con lo necesario, como en alimentos, pero no volverán al Plan".



"No queremos gente así", sostuvo anoche el gobernador, al mencionar los 303 casos de infractores registrados ayer, que elevan a 1.585 personas la cifra de personas que violaron hasta el momento la cuarentena en todo el territorio sanluiseño.



Muchas de las personas que no cumplen el aislamiento social "son jóvenes y creen que si les pasar, va a ser algo leve", describió el mandatario y destacó que "esa no es la cuestión" porque si adquieren la enfermedad y salen se "convierten en una fuente de contagio enorme y el virus va a una velocidad impresionante".



Finalmente, aseguró que se seguirá en San Luis "con la política de controlar estrictamente que no salgas de tu casa" y aconsejó trayectos de salida cortos, como el de "ir al almacén más cercano" y no buscar "pretextos para salir a pasear".

Fuente: Télam