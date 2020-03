Bancos evalúan atender al público de forma parcial

A un día de comenzar el mes de abril entidades bancarias de todo el país evalúan la posibilidad de abrir los bancos pero de forma parcial para ofrecer asistencia a los jubilados y que puedan acceder al cobro de sus haberes por ventanilla, ante la falta de tarjetas de débito o bien de sus respectivas claves.

Una imagen que se repitió en las distintas ciudades de la provincia y que causó preocupación e indignación fue la de las infinitas filas en los cajeros automáticos para el cobro de jubilaciones y de bonos extraordinarios.

Es que ante el anuncio de la Anses del adelantamiento de los pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 17.859 y terminación de DNI en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que pasaron del 30 y 31 marzo al 27 de marzo y el anuncio de la acreditación para ese mismo día del bono extraordinario para todos los titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, los bancos se vieron colapsados de personas que en algunas entidades comenzaron a hacer fila desde las 4 de la mañana exponiéndose a bajas temperaturas en época de emergencia sanitaria y epidemiológica.

Es ante esta situación que pone en peligro la salud de los adultos mayores, el principal grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus, que desde el Banco Nación de la provincia confirmaron a El Tribuno de Jujuy que la posibilidad de abrir las puertas de los bancos de forma parcial "se está analizando" a nivel nacional porque de lo contrario "no van a dar abasto los medios de pago. Mañana (por hoy) estaremos a la espera de las nuevas directivas", adelantó Miguel Lera, tesorero de la entidad.

Entre los inconvenientes sufridos por los jubilados y que también espera definiciones durante las próximas horas es la imposibilidad de cobro con tarjeta de débito. Muchos no las tienen por extravío y muchos otros tantos no poseen la clave de la misma por no haberla usado jamás.

Sobre este tema Miguel Lera indicó que "éste también es un caso muy complicado porque son muchos los que no operan con la tarjeta de débito" y que se espera que se tomen todas las medidas necesarias para poder garantizarles el pago.

Ante estas circunstancias el tesorero informó que lo único que se pudo garantizar hasta el momento "es la recarga de cajeros automáticos con un monto ampliado de extracción de $ 30.000" y también la extracción de dinero "a través de comercios habilitados como algunas estaciones de servicio, una cadena de farmacias y supermercados adheridos" para descentralizar el cobro por cajeros.

¿Qué pasa si no se cobra?

La ansiedad generada por la incertidumbre de no saber qué es lo que ocurrirá con sus haberes de no ser extraídos en la fecha estipulada en sus recibos de sueldo y ante el temor que éste sea retornado hacia la Anses, el tesorero del Banco Nación de la provincia informó que "el dinero no vuelve a la Anses" y que "permanecerá en sus cuentas porque es un derecho adquirido", aseguró.

Y sobre la fecha límite de extracción indicada en algunos recibos explicó que sólo se trata de un período ideal estimado para la no acumulación de clientes en ventanilla.

Todas estas incertidumbres y muchas más podrían quedar resueltas en la jornada de hoy cuando las entidades bancarias anuncien las medidas a seguir ante la ya sabida extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio para el cuidado de los argentinos.

Tarjetas y claves

Ante la imposibilidad de cobrar por la falta de tarjeta de débito o bien de la clave, durante la última jornada hábil de la semana pasada en la que cientos de personas coparon cuadras de fila, el banco Santiago del Estero habilitó personal para gestionarles la clave a aquellos que tenían tarjeta y las solicitaban para los que no, así lo informó a este medio Sergio Barrera integrante de La Bancaria Jujuy.

La entrega de una nueva tarjeta tiene un plazo habitual de demora de cuatro días pero ante esta situación en la que muchos jubilados no pueden acceder a sus haberes “se solicitó que las redes (entidades encargadas) agilicen la emisión de las tarjetas”, comentó Barrera.

Sobre si la habilitación de personal para la gestión de claves y tarjetas se dispondrá también para hoy indicó que “éste sería un servicio que debería continuar brindándose a los jubilados”. Pero ante la incertidumbre se recomienda consultar a través de las líneas telefónicas habilitadas o bien aguardar las novedades de las entidades bancarias.

Controles sanitarios en cajeros

Desde el Comité Operativo de Emergencia (COE) anunciaron que se reforzarán los controles sanitarios en los cajeros automáticos debido a la proximidad de las fechas de pago y los mismos se verán colmados.

En este sentido, el director provincial de Emergencia Guillermo Siri, explicó que a partir de hoy se desplegará un operativo de seguridad en los cajeros automáticos, a fin de hacer cumplir las disposiciones sanitarias vigentes. “Debido a que comenzarán los días de pago y habrá mayor concentración de gente en cajeros automáticos, se dispondrá un sistema para cubrir la mayor cantidad de cajeros”, y explicó que dispondrán personal de seguridad para que se ocupen de mantener la distancia entre las personas y proporcionarles alcohol en gel.