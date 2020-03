El hambre acecha en comedor que cerró y solicita donaciones

Dentro de la iglesia Elim situada en el barrio Éxodo Jujeño existe un comedor que brinda alimentos a 60 familias que viven en ese sector de Alto Comedero pero ante la crisis económica y social que se profundizó debido a la pandemia se vieron obligados a cerrar sus puertas. Piden ayuda de la sociedad jujeña con donaciones.

En ese sentido, Ezequiel Campero pastor de la iglesia mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "durante el año pasado estuvieron recibiendo ayuda por parte del Gobierno provincial, pero desde diciembre se vieron obligados a cerrar. Luego reabrieron por diez días durante los primeros días del mes de marzo, pero nuevamente tuvieron que suspender las actividades".

Asimismo, explicó que el barrio Bajo Éxodo es un sector de muy bajos recursos, "la gente económicamente no la pasa muy bien acá, nosotros además de ver el tema espiritual en la iglesia tratamos de ver el tema social de la gente porque nos preocupa mucho".

"Ahora estamos recurriendo a la sociedad en general, a pesar de la crisis que estamos viviendo todos por la pandemia sabemos que siempre están las personas de buen corazón que pueden darnos una mano para que estas familias puedan recibir los alimentos", añadió.

COCINERAS/ TRABAJAN DE FORMA VOLUNTARIA.

Mediante las redes sociales empezaron a realizar este llamado a la solidaridad a fin de que más personas se sumen a esta campaña. "Algunos ya nos están donando ropa y algo de mercadería, queremos juntar lo más que podamos para hacer bolsones de mercadería ya que no podemos darles de comer por el distanciamiento físico. La idea era si el gobierno nos seguía dando era hacer la comida y que ellos vengan a retirar en vianda, pero a la vez hacer eso nos preocupa porque no sabemos bien cuál es el destino de ese almuerzo en las casas ya que el fin nuestro es que los chicos se alimenten bien", dijo.

Cabe resaltar que esta tarea es toda a voluntad y solamente piden colaboración a las familias con artículos de limpieza para mantener la higiene del lugar.

"No tenemos fondos"

"Hoy lamentablemente el comedor está cerrado porque no tenemos fondos, no tenemos mercadería para abrir. Antes cuando pasaba eso hacíamos venta de empanadas para vender y con eso recaudábamos algo para mantener de pie a la institución, pero hoy con la situación del coronavirus se nos complica hacer eso", sostuvo Campero.

En ese contexto remarcó que "nuestra intención es poder seguir ayudando a la gente de escasos recursos en este momento de crisis porque ellos son los más afectados ya que muchos son albañiles o vendedores ambulantes que no pueden salir a trabajar por la cuarentena. Ellos viven el día a día con las changuitas que hacen y si no consiguen no tienen para comer".

Momento difícil

Explicó también que antes de la cuarentena la gente podía salir a trabajar y paliar su situación económica pero ahora no pueden generar ingresos por eso se les hace muy difícil darles de comer a sus hijos o pagar los impuestos que son necesarios para cualquier hogar.

Para comunicarse con la iglesia Elim y sumarse a la campaña solidaria los números telefónicos son: 3885161216 y 3884680304.Se puede colaborar con alimentos de cualquier índole y con ropa de todas las edades.