Más de 9,5 millones de personas preinscriptas para recibir el ingreso familiar

Más de 9,5 millones de personas se pre inscribieron en el registro para poder cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno para paliar el impacto económico derivado la pandemia de coronavirus, en base a los últimos datos informados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



En lo que va de la jornada del martes, la cantidad se inscriptos asciende a 1.226.082 de personas, que sumados a los 8.274.664 anotados entre el viernes y el domingo, desde la puesta en marcha del registro, totalizan 9.500.746.



Cuando se anunció el lanzamiento de esta ayuda, el gobierno calculó que el bono sería entregado aproximadamente a 3,6 millones de hogares.



El cronograma de preinscripción concluye este martes para las personas con números de documentos terminados en 8 y 9.



Sin embargo, el miércoles comenzará una prórroga para todas las terminaciones de documento nacional de identidad (DNI), que se extenderá hasta el último minuto del viernes.



A partir de ahí, se iniciará la etapa formal de inscripción, en la que la Anses comenzará a pedir más datos a los inscriptos, como CBU y contactos, entre otras cuestiones.



El trámite es completamente digital y gratuito en la página web de la Anses, donde deberán completar un trámite con los datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro.

Los requisitos

El bono extraordinario será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.



A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.



El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, quienes no necesitarán realizar el trámite debido a que el monto se le acreditará de manera automática.