Preocupa el nivel de homofobia que se mantiene en la sociedad

Por Luis Caraballo

La constante agresión verbal que padecen las personas de la comunidad Lgbtttiqp+ (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transformistas, intersexuales, queers, pansexuales) cada vez es más alarmante por el sentido homofóbico y discriminante de las aseveraciones.

En los últimos días, por hechos que fueron de conocimiento púbico, se demostró la postura que mantiene una parte de la sociedad hacia el colectivo que pide la igualdad.

El fallecimiento de la reina drag queen Kenia Box (Gabriel Rodríguez, su nombre de civil) vinculando la muerte del joven por su orientación sexual y la elección provincial del colectivo Lgbti, generó declaraciones agraviantes y amenazantes hacia los referentes que fueron nombrados en la velada realizada el mes pasado.

Es constante el nivel de agresividad que reciben las personas que militan por el respeto sin importar el género ante sus expresiones de libertad y orgullo por la bandera que tienen como emblema de lucha por la igualdad y el respeto.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde más se reflejan comentarios con tinte discriminatorio hacia esa comunidad.

Tatiana Fecha, psicóloga, consultada por este diario, opinó que "es muy fácil hablar detrás de una computadora, por la impunidad que se da por no dar la cara, porque se está detrás de un monitor. Yo puedo dar una opinión de cualquier cosa pero no estoy dando la cara, decir cualquier cosa, ofender, lastimar, cosas que si uno tiene que decir frente a frente no lo haría, o no pueda verbalizar como cuando estoy detrás de una pantalla", dijo.

"Nosotros en general tenemos un freno socialmente que nos va censurando. Por eso es que no decimos a una persona lo que pienso si tengo que decirlo frente a frente. Ahora puede ser que me guarde ciertas cosas agresivas o que no van a ser bien vista socialmente, pero cuando ni siquiera la identidad se muestra, me animo a decir cosas que en la vida diaria no se dirían", añadió la profesional.

El efecto de ese freno social o filtro verbal que se da es lo que se conoce, teóricamente en la psicología como "la metáfora del teatro". Porque muchos demuestran una persona delante de la sociedad en general, pero cuando están detrás de una pantalla son otra cosa.

"Yo creo que eso es muy particular. No se puede generalizar, sino velar caso por caso y ver por qué lo dicen", indicó la psicóloga Tatiana Fecha en relación a la cantidad de comentarios y por los dichos que expresa cada uno.

Debate

Otra de las cuestiones que despierta el hecho constante ante las agresiones y discriminación que tienen los dichos que son reflejados en las redes sociales, como espacio virtual, genera el debate sobre qué se puede comentar y que no.

No existen limitaciones al respecto de lo que se puede decir o no en los espacios virtuales, pero si sobre el contenido que se puede publicar. Imágenes con contenido sexual o representaciones físicas de violencia son censuradas instantáneamente.

Sin embargo, se debe mencionar que hay redes que permiten bloquear los comentarios o los usuarios que tengan comentarios ofensivos o discriminatorios.

Reciben denuncias en el Inadi

El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, es el organismo público que lleva adelante las investigaciones por denuncias contra los hechos de segregación a una persona en particular o hacia un grupo en general.

Independiente de la clase de temática que involucre el acontecimiento que presentó, no lleva una investigación aparte o especial. Walter Mendez, delegado provincial del Inadi, sostuvo que "cuando nos llegan con la denuncia, tiene el mismo tramite que cualquier denuncia por discriminación, más allá que sea por homofobia. todavia no tenemos algo establecido para diferencias las denuncias de tematicas especificas. Pero, entendemos que la homofobia es una de las razones mas importantes de discriminación en la sociedad" dijo.

“Como asumimos hace poco, estamos esperando delinear formas de trabajo para dar respuestas a las denuncias, pero ese depende de sede central. El observatorio de redes sociales funciona a nivel país, y con eso se trabaja para las investigaciones que involucren casos donde se denuncie discriminación en el ámbito virtual”, añadió el funcionario. El titular del Inadi resaltó que las personas que presentan una denuncian ante el organismo público nacional, deben concurrir a sus oficinas con material probatorio donde se considere que haya un hecho discriminatorio. Posteriormente, se llena un formulario constatando el recibimiento de la denuncia para empezar su curso e investigación. Una vez recepcionada la misma, el organismo inicia los procesos de llamados a mediación entre las partes que involucra la situación. Únicamente Inadi emite una resolución para posteriormente elevarla a un juzgado para que actúe.