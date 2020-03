"La buena energía me la dan mis angelitos desde el cielo"

JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA / JEFA ADMINISTRATIVA DE EL TRIBUNO DE JUJUY.

Pese a las adversidades que la vida le presentó, como ser el fallecimiento de su hija y madre, Jacqueline Méndez Mealla, Jefa Administrativa de El Tribuno de Jujuy reveló su secreto para asimilar los problemas de la vida anteponiendo siempre su mejor sonrisa y buenas energías.

Nació en Tarija, Bolivia, en 1966 pero fue en Santa Cruz donde pasó su infancia y recién a los 21 años arribó a la provincia de Jujuy junto a sus cinco hermanos y a sus padres. "El mejor recuerdo de mi niñez es mi abuela, con ella viví hasta los 12 años y aprendí muchas cosas. Ella me marcó mucho, era muy trabajadora y positiva para todo, me enseñó a trabajar, a luchar, a progresar en la vida y a formar un equipo de igual a igual, siempre con respeto", mencionó Méndez Mealla.

En ese sentido, añadió que "mis padres son abogados, vinieron a trabajar acá y yo también lo hice. Empecé a trabajar en las empresas de la familia Rivarola, primero en la distribuidora y luego ingresé al diario"

En un accidente de tránsito perdió a su hija y a su madre en el año 1997 y a los pocos años, 1999, empezó a trabajar en El Tribuno de Jujuy, "cuando entré, lo primero que quise hacer es formar una familia y de a poquito lo fui haciendo. Nunca quise tomar el rol de jefa sino de que todos seamos iguales, que todos mis compañeros siempre estén al mismo nivel y nos tratemos con respeto, eso fue lo que quise inculcar. Empezamos a festejar cumpleaños, compartir tiempo con ellos y motivarlos día a día", dijo.

"Si se puede"

Asimismo comentó que "cuando uno pierde un hijo es muy duro, muy fuerte y doloroso, pero hay que salir por ellos. Estar en contacto con la vida, los amigos y el trabajo. A mí el trabajo me llenó la vida, a mí me gusta, me gusta donde estoy y lo que hago. Si se puede salir adelante, si se puede superar estos dolores".

Para aquellas mujeres que pierden a un ser querido les aconsejó que "nunca bajen los brazos y siempre mantengan una sonrisa. La buena energía que yo tengo me la dan mis angelitos desde el cielo, allá la tengo a mi hija, a mi mami y a mi abuela. Yo me hallo con mucha fuerza, yo soy así. La tristeza está pero a partir de esos fallecimientos yo supe salir adelante, porque ellas me inspiran a ser fuerte. Son mi impulso", indicó.

Un mensaje a la mujer

Para finalizar, dejó un mensaje por el Día de la Mujer: "me parece muy bien que las mujeres se empiecen a defender, a hacer denuncias y a cuidarse mucho entre ellas. Me parece muy bueno que se desarrolle esa parte de la mujer y que cambien lo que nos pasa. Y con ese poder no deben doblegar ni hacer sentir menos al otro, tiene que ser positivo. Una mujer deja huellas en su camino y yo creo que mis huellas son la buena onda, la buena energía, me encanta ver eso con mis compañeros en el diario que yo les inculco".