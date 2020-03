Una vida dedicada al arte, liderazgo y empoderamiento

Militante y actriz, Lourdes Ibarra es referente de la fundación "Damas de Hierro", una organización que trabaja por los derechos y la inclusión de la comunidad trans y por mejorar sus condiciones de vida.

Para su fortuna, Lourdes creció "en una familia muy amorosa" en la que pudo manifestar su identidad desde niña a diferencia de otras mujeres trans, que padecieron y padecen hostigamiento.

"La primera vez que me vestí de mujer iba a cuarto grado y fui con un short y una pupera y mi seño Inés, a la que amo, me permitió quedarme así todo el día y al terminar la jornada me explicó que hay personas que sienten otras cosas, pero que en ese ámbito no podía ir así vestida porque me iban a lastimar". Recién a partir de los 15 años empezó a ir vestida de mujer al colegio y afortunadamente no tuve problemas con el entorno educativo.

Ya en el año 2000 Lourdes comenzó a dar sus primeros pasos dentro de la militancia. Participaba de una organización que trabajaba con personas portadoras de VIH debido a que hasta ese momento algunas de sus amigas ya habían perdido la vida.

En 2004 emprendió su viaje a Buenos Aires donde fue trabajadora sexual y en 2008 volvió a Jujuy, donde se recibió de profesora de Artes y Teatro. Es actriz desde los 15 años.

Y como "desde niña me inculcaron que tenía que ser fuerte y me brindaron todas las herramientas para defenderme, es así que surgió Damas de Hierro", un espacio con tintes de arte dedicado a luchar por los derechos de las mujeres trans y que tiene como objetivo consolidarse como figuras políticas y empezar a ocupar lugares de decisión como una banca en la Legislatura de la Provincia.

"Si algo aprendí en la vida es que una tiene que ser meticulosa, ingeniosa, tiene que buscar estrategias y ser diplomática. Todas características que nos permitieron construir este camino que con acciones chicas nos transformaron la vida", expresó.

Así, en todo su relato Lourdes Ibarra destacó en cada tema abordado la importancia de la formación profesional como base para el empoderamiento y fundamentalmente el ofrecimiento de propuestas mejoradoras ante cada uno de sus reclamos

Tal es así que la fundación se encuentra transitando la última instancia de una convocatoria del Fondo Internacional de Mujeres Trans, con la iniciativa que consiste en la creación de 20 escuelas de arte, liderazgo y empoderamiento Lgbt en el interior de la provincia.

En esta línea, y en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Lourdes no dejó pasar la oportunidad para expresar que "la sororidad no es un sustantivo, es un verbo por lo que tenemos que empezar desde la acción y no sólo desde el pronunciamiento de la palabra".