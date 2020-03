Un presunto femicida estuvo en el programa de Lizy Tagliani

Víctor Hugo Nosach estuvo en el ciclo de entretenimientos, y todo estalló cuando familiares de Celeste Grippo Martínez, asesinada en 2017, señalaron que él es el acusado de haberla matado con un disparo de escopeta. "Una impotencia, una bronca, todo junto. Burló a la Justicia, tiene una personalidad mentirosa. Así como nos engañó a nosotros y a la Justicia por un tiempo diciendo que Celeste se había disparado ella misma, le mintió al canal”, expresó Norma, mamá de la víctima, y agregó: "Estamos esperando las últimas pericias, ya hace un año del cambio de carátula. Hay muchos casos donde se actúa lentamente. Estos hombres que asesinan mujeres se aprovechan de esto. Y siguen libres aunque estén imputados". Vale aclarar que el hombre no se anotó en el programa con su verdadero nombre.

Tras enterarse de la situación, Lizy se comunicó con la familia para ofrecer sus disculpas, y en las últimas horas compartió un fuerte comunicado en las redes sociales a modo de descargo, titulado: "Horrorizada, indignada, y dolida"

"Primero porque la Justicia deja libre a una persona sin dictar si es culpable o no por un crimen aberrante que sucedió hace bastante tiempo ya y se supone debe estar esclarecido; segundo porque todavía no haya justicia por el Crimen de Celeste Grippo, una familia sufriendo la perdida de un ser querido y la espera de justicia; y tercero porque se siembre sospecha de que el programa es irresponsable y que le dio aire al principal sospechoso o incriminado de la causa por femicidio", comenzó la conductora.

"Todos nos basamos en el principio de la 'buena fe', mas aun para hacer un programa familiar, donde vienen mamis y niños a jugar, se supone que quien va a la tele, para exponerse públicamente, es una persona honorable y sin problemas, causas o antecedentes con la justicia, osea, no se puede hacer un programa de concursos pidiendo certificado de buena conducta y antecedentes, hasta ahora", continuó.

"El programa y los concursos no están arreglados como decían las malas lenguas, no sabemos mas que la data personal que el concursante cumple como requisitos en la inscripción, y listo, si sale para participar, participa. La verdad que da mucha impotencia, bronca, todo junto".

"Un horror no saber a quien tenés enfrente, y mas aun quienes están libres cuando no deberían estarlo; me imagino, no, realmente no alcanzo a imaginar el dolor de la familia y amigos que vieron el programa.Conozco y sé de la buena fe del equipo, y lamento, lamento muchísimo este gravísimo error aprovechado por esta persona que se burlo de nuestra buena fe e incredulidad. No alcanza el pedido de perdón o disculpas, pero la Familia de Celeste Grippo y amigos quiero que sepan, que les pido, y pedimos perdón y disculpas", culminó.