El impacto del coronavirus afectó al precio de la carne

El efecto de China implicó que la carne aumente al público 1,4 %, es decir que la cadena absorbió 2,4 % de la suba del ganado en pie.

Mientras que en el sector de la carne la emergencia por el coronavirus está afectando a la industria por las exportaciones de carne en torno a la logística, demora y precio a nivel interno. Según el comunicado del presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de carnes y derivados de la República Argentina (Cicra) Miguel Schiaritti, está teniendo efectos en el comercio interno y externo de carnes porque la cuarentena en China generó problemas logísticos de modo que no se pudieran dejar containers y debieron dejarse en países vecinos como Taiwan.

Planteó que hace diez días se comenzó a escuchar una recomposición laboral que permitió mejorar la logística interna, por lo que se espera que desde el punto de vista comercial afecte menos en enero y febrero, y que el efecto en el mercado sea menor.

“De haberse mantenido las restricciones a las exportaciones iba a sobrar carne en el mercado interno y el poder adquisitivo del salario está muy deprimido, a punto tal que en febrero el ganado interno aumentó 3,8 % y la carne al público aumentó 1,4 %, es decir que la cadena absorbió 2,4 % del aumento del ganado en pie”, explicó al respecto Miguel Schiaritti. No obstante, aseguró que al precio del mercado interno también hace el de recupero en menudencias y cueros, y que hay oligopolio.

El referente del sector cárnico dijo por otro lado que el recupero del animal solía ser del 10 % y hoy no llega a 4 %. Explicó que la faena aumentó respecto a febrero del 2019 en 3,2 % pero viene disminuyendo en función de la caída de las exportaciones de consumo.

Todavía no hay cambios en las operatorias

Si bien las aerolíneas aerocomerciales han disminuido la conectividad con Asia debido al coronavirus, como se ha visto por medios internacionales, y quedan aviones cargueros, no hubo novedades ni tuvieron afectación al respecto según explicó Pablo Trabattoni, especialista en carga aérea y Courier de exportaciones para Salta y Jujuy.

No obstante el agente de courier y de carga aérea internacional opinó que “parándose China se para todo, China está parado para salir y para entrar, le afecta a los que le venden. Cuando ellos empiecen a consumir de nuevo, probablemente arranque todo con el doble de fuerza”, precisó. No obstante, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia donde se siguen los datos estadísticos de las exportaciones y se emiten algunas autorizaciones, explicaron que aún están cerrando los datos de enero y febrero, donde se anticipó que habría reducciones pero aún se desconoce si está vinculado con los aranceles de las exportaciones o por efecto del coronavirus.

En tanto, desde Senasa oficina local Jujuy explicaron que aún no hay novedades que marquen cambios en torno a las exportaciones, en virtud de la disminución de vuelos y cese de movimiento, pero no descarta que pueda haber restricciones. No obstante, aseguraron también que las restricciones epidemiológicas sólo se centran en torno a la salud humana, y no hay novedades respecto a los productos exportables.

Los trascendidos apuntan a que el contexto podría llegar a encarecer los fletes internacionales y demorar más tiempo en los puertos asiáticos y europeos.

Licencia para empleados viajeros

Tras haberse confirmado en el país varios casos importados de covid-19, más conocido como coronavirus, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Resolución 178/2020 publicada en el Boletín Oficial, otorgó una licencia excepcional para los trabajadores, tanto del ámbito público como privado, que regresen al país luego de haber estado en países afectados.

La resolución destaca que esa licencia, “no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir”. Además, no será computada a los fines de considerar toda otra prevista normativamente o por convenio y que pudieran corresponder al uso y goce del trabajador.

“Resulta de vital importancia la pronta aislación de los trabajadores que vengan de zonas con coronavirus a efectos que no representen un riesgo de infección para otras. Se deben cumplir con las prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación o en su caso con los protocolos y tratamientos médicos pertinentes sin que tal situación afecte cualquiera”, explica en sus considerandos el texto de la norma que proviene del Estado y tiene alcance para empleados del sector público como privado.

Cabe destacar que el covid-19, que se inició en China a fines de diciembre pasado, ya causó en ese país más de 3.070 muertos y se propagó a más de 50 países de Europa, Asia, América y Oceanía.