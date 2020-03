Familia de Malvinas reclama a la Justicia por liberar a peligrosa joven

Familiares de una mujer de 30 años denunciaron públicamente a la Justicia por no detener a un familiar de 30 años que cuenta con frondoso prontuario.

La inculpada es una mujer de 29 años que días pasado en complicidad con otra mujer robó un televisor de un domicilio del barrio Malvinas Argentinas.

Una hermana de Carla Gisela afirma que deben cargar sobre sus hombros la vergüenza del accionar delictivo de esta persona.

Afirma que son muchas las denuncias de los propios vecinos en contra de la mujer por robos, hurtos y hechos de violencia.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy indica que el pasado viernes atacó a un vecino al que le había dejado una cantidad importante de elementos robados, que esta persona entregó a la Policía.

Cuando fue a buscar las cosas para reducirlas, el muchacho le dijo que las buscara en la seccional, lo que hizo que reaccionara y lo golpeara en varias partes del cuerpo.

El pasado viernes amenazó a la sobrina con asesinarla y la corrió varias cuadras.

La denunciante afirma estar cansada de recorrer oficinas de la Justicia y ver como nadie hace nada, "nuestro mayor temor es que un día mate a alguien". Tuvo que sacar de su propia casa a la madre por los constantes ataques que sufre de su propia hija, que incluso llegó a robarle a un vecino su jubilación.

"El caso por el robo del televisor está en poder del fiscal Gustavo Araya y le pedimos que solicite la detención porque sabemos que no va a cambiar y va a seguir robando y amenazando no sólo a su familia, sino a gente extraña", manifestó. "No sabemos bien cómo es el sistema pero la detienen y después la largan".