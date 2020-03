Tecnicaturas del Instituto Superior Modelo Palpalá

El Instituto Superior Modelo Palpalá presentó una novedosa propuesta educativa en la ciudad siderúrgica. Se dictarán las Tecnicaturas en Gestión en Pymes, Gestión de Recurso Humano y el Desarrollo de Software.

Son tecnicaturas de 3 años que buscan que los alumnos logren desarrollar competencias y habilidades para poner en práctica inmediatamente en el campo laboral.

Un "Open Door" permitió interactuar con profesionales de alto nivel académico.

"La idea es que todos aquellos alumnos que estén interesados en cursar algunas de las tecnicaturas, tengan la oportunidad de evacuar todas sus dudas y escuchar las características de cada una de las ofertas e intercambiar consultas con los distintos empresarios que asistirán al evento", señalaron los organizadores del "Open Door".

Estuvieron presentes en la mesa de empresarios María Celeste Ballari, bióloga, master en Gestión Integrada del Medio Ambiente, master en Administración de Negocios, gerente general del Instituto Inclusivo de Negocios Minka, quien señaló su preocupación por el desarrollo de emprendedores de triple impacto.

Participó también Kendra Mendez Mealla, licenciada y master en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Salvador de Buenos Aires y State University of New York; coach ontológica profesional y master en Coaching Personal, con una formación laboral de 5 años en Price Waterhouse and Coopers (consultora de Recursos Humanos más grande del mundo), 5 años en el Grupo Techint (líder mundial petrolero y siderúrgico), exgerente de Recursos Humanos de Limsa, consultora en Recursos Humanos en empresas locales, docente universitaria y actual gerente de Recursos Humanos en la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" en Palpalá.

Interactuó además Pablo Gudiño, emprendedor apasionado por las tecnologías y por los nuevos desafíos, especialista y consultor de soluciones Information Tecnology CEO de la firma Penix SRL.

Y Gabriel Flores, gerente de Recursos Humanos y generador de talentos humanos de Openix, notable desarrollador enfocado al conocimiento de nuevas tecnologías innovadoras y creativas.

Desarrollo de Software

El coordinador de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, Jorge Mendoza señaló que "el enfoque que le estamos dando a esta carrera tiene que ver con crear el perfil del alumno para que sea práctico, es decir, que pueda tomar no solamente los conocimiento de base sino también pueda reconocer las problemáticas que existen, sean políticas, económica o sociales, y que las pueda resolver a través de una solución que en este caso sería el software. Con esa mirada simple de cómo llevar todos sus conocimientos a algo practico es que se crea la carrera".

"La intención es que los chicos tengan esa mentalidad de llegar a un producto y que sean productos internacionales. Hoy no hay barreras, el software que se crea en Jujuy, es el mismo que se crea en China", acotó.

"El avance de la tecnología es una oportunidad, forma parte de la evolución. Así como hay trabajos que dejan de ser indispensables, se abren nuevos roles y nuevas necesidades para las cuales tenemos que prepararnos y es ahí donde nosotros aparecemos con esta propuesta", dijo.

En relación al "Open Door" expresó que "este encuentro es inédito porque se trata de una interacción entre los aspirantes a ingresar a las distintas carreras y los empresarios. Los alumnos pudieron dialogar con los empresarios y pudieron detectar la utilidad de la carrera y las expectativas que ellos tienen. Los empresarios pudieron transmitirle a los aspirantes la necesidad sobre un determinado perfil que ellos buscan en sus empleados".

También la Gestión de Pymes

El coordinador de la Tecnicatura Superior en Gestión de Pymes, Enrique Benicio dijo que “con este encuentro tratamos de que el empresario nos guíe para formar a nuestros estudiantes de manera tal que cuando egrese sea competente para su trabajo”. “Los estudiantes saldrán con una inmediata inserción laboral y capacitados con todas las competencias y habilidades que son necesarias en estos tiempos”, dijo.

En relación al encuentro para la presentación de las carreras lo definió como “innovador en la provincia de Jujuy porque le permite al alumno, de primera mano saber qué es lo que está buscando el empresario y saber qué es lo que busca como empleado. Lo que se logró en este ámbito es acercar ambas partes y el Instituto Superior Modelo Palpalá se convirtió en un nexo entre ambos mundos”, afirmó.

Gestión del Capital Humano

Diego Barrojo, coordinador de la Tecnicatura Superior en Gestión del Capital Humano indicó que “el encuentro tiene un gran potencial, se brindó información sobre las carreras y además tuvieron un espacio para poder consultar el alcance que tiene esta carrera, cuáles son las competencias y habilidades actualmente que usan las empresa del mundo y en una segunda parte tuvimos un encuentro de empresarios donde ellos mismos volcaron las necesidades que tienen en cada una de sus empresas y cuál es la potencialidad que ven en los empleados y que necesitan que sí o sí incorporen técnicas y herramientas nuevas para adaptarse al cambio global”.

En un mundo competitivo, “el trabajo en equipo es clave. Lo importante son las relaciones interpersonales, es importante la relación de reciprocidad entre la empresa y el empleado. Es importante que la empresa conozca la necesidad de su empleado para que pueda trabajar en forma efectiva y eficiente, sumándole al objetivo de cada empresa”, explicó. “La gestión del capital humano apunta a conocer a las personas, a trabajar con las interrelaciones y apuntar al trabajo en equipo. Porque lo más importante que forma una empresa, desde un kiosko hasta una multinacional, son las personas”, dijo. “Lo fundamental es la empatía laboral”, finalizó.