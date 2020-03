"Tengo miedo y no quiero ser una más", el pedido de ayuda de una joven jujeña

Las noticias sobre femicidios, agresiones, golpizas, amenazas, exposiciones, extorsiones, sextorsiones; lamentablemente abundan en los diferentes medios y ahora, además, en las redes sociales.

Claramente Jujuy no es la excepción a este triste flagelo que azota el país. En nuestra provincia, a la fecha, ya son cinco los casos de femicidios que se sucedieron.

En el país, casi a diario, se asesina a una mujer. Y en muchos casos, estos femicidios pudieron haberse evitado si alguien, quien corresponda, hubiera tomado nota de las situaciones y hubiera actuado en consecuencia. La complicidad, desde la desidia, desde los organismos pertinentes, también es violencia.

El caso de Fátima Acevedo en la provincia de Entre Ríos, es uno de estos casos, donde ella advirtió a una amiga sobre lo que podría llegar a sucederle. Su predicción se cumplió y Fátima fue asesinada.

En nuestra provincia, una joven busca no terminar de la misma manera y pese a realizar denuncias contra su exnovio, con audios y capturas que atestiguan la violencia del sujeto, su agresor continúa libre y atosigándola. Incluso llegó a golpearla en la vía pública, quedando en ella evidentes signos de los golpes que sufrió.

“Tengo miedo y no quiero ser una más”, publicó en sus redes sociales Marisa, luego que su expareja cumpliera con la amenaza de golpearla tanto a ella como a su actual pareja, entre varios, según denunció la víctima.

“Hola, quiero compartir lo que me sucedió y me viene sucediendo desde hace meses. Quiero escrachar a mi ex que hoy cumplió con sus amenazas. Me encontró con mi actual novio y nos atacó con una patota de amigos, pegándome piñas en el cuerpo (cabeza, ojo, labios), mientras sus amigos se encontraban pegándole a mi actual novio en el piso”, resumió su calvario la joven jujeña. Además, comentó en esta publicación que hicieron la denuncia, pero irrisoriamente recibió una contra denuncia. “Tengo audios y capturas amenazando que me va a matar a mí y a mi novio. Cuento esto y lo hago público porque tengo miedo y no quiero ser una más”.

En uno de los audios difundidos, se escuchan claramente las amenazas de su exnovio Emanuel. “Hacele escuchar a ella. Decile a la Marisa que no se va a salvar ni ella ni su novio. Los voy a cagar a puntazos a los dos. Por giles. A su viejo le voy a meter un solo puntazo en la garganta por gil loco. Hacele escucha este audio a ella”, amenaza.

Tristemente son muchos los casos de este tipo que se suceden en Jujuy y en el país. Marisa expuso su situación y mostró los golpes en su rostro que reflejan la violencia a la que fue sometida. Los audios son otra constancia de lo que vive y el miedo en ella es real. Tan real, que no quiere ser una más en la lista de los femicidios del país.