¿Cuál es la principal recomendación para una buena convivencia entre padres e hijos?

La primera recomendación para chicos, padres y todos es armar una rutina y tener los días organizados. Quizás no con un calendario estricto, pero sí organizar la semana, saber lo que se va a comer, los momentos en los que se harán actividades físicas y armar todo eso con los niños, niñas y adolescentes que viven en el hogar. Las cosas que organicemos y le harán bien a los chicos y a las chicas también nos va a hacer bien a los adultos, no es algo distinto y específico para ellos, lo mejor es hacerlo entre todos. Hay que entender que el mundo habitual está dado vuelta, no estábamos acostumbrados a estar todos en el mismo espacio todo el día y tenemos que adaptarnos a eso. Ver si tenemos trabajo a distancia o no, ver el tema de la limpieza, desde cuestiones sencillas como ir al baño también necesitan su organización porque todos están ahora usándolo al mismo tiempo.

¿Cuál es el trato adecuado que se debe tener hacia los chicos?

Durante este período es clave escuchar, explicar y preguntar qué sienten los chicos durante el encierro, en ese marco y en esas cuestionas hay que estar pendientes de los chicos porque ellos sienten, tienen emociones, escuchan, son como antenas que reciben las emociones de los papás. Por eso es necesario e indispensable enfocarse y detenerse un tiempo, los grandes a pensar cómo están viviendo la situación los chicos y cómo van sintiendo. Esto varía según la edad, para los más chiquitos es bueno mediante el dibujo que se expresen o también jugando con ellos también se entiende. Escuchándolos y dándoles respuestas reales, no dándoles falsas expectativas sobre lo que ocurre en la sociedad.

Los chicos y las chicas no están pasivamente viviendo esto, entonces es muy importante detenerse a pensar trabajando con ellos y preguntarles cómo viven la situación actual prestándoles atención y escuchándolos. Si yo veo que no puedo hacerlo porque estoy muy ansioso o con otro problema de salud mental, es bueno utilizar las líneas telefónicas que brindan contención para las personas que no la pasan bien. Es bueno remarcarles que tomando las medidas de prevención todo pronto volverá a la normalidad, y ellos se van a sentir contenidos y vamos a tener una muy buena convivencia para que los chicos disfruten de los adultos y viceversa.

Es necesario explicarles lo que ocurre diciéndoles que tomando las medidas nos cuidamos entre todos, que vamos a salir bien y que hay pocas probabilidades de que algo nos pase. Decirles que si todos tomamos estas medidas pronto estaremos en la calle jugando de nuevo.

¿Qué situaciones son normales que puedan aparecer?

El clima de ansiedad por el solo hecho de no salir y cambiar nuestras vidas puede existir ya que podemos estar tristes, los más pequeños pueden tener algunas situaciones de volver a orinar en la cama, por ejemplo, o estar más quietitos o estar más hiperactivos. Cada uno de ellos puede tener diferentes reacciones por eso, en este sentido, es muy bueno ordenar la vida de la casa. Porque eso nos da la sensación de que frente al mundo que está totalmente descontrolado podemos controlar algunas cosas que nos van a hacer bien. Papá y mamá en la casa pueden tener bajo control eso que les hace bien a ellos y a los chicos también.

¿Cómo regular el uso del internet y la televisión?

Hoy en día las pantallas de televisión están, sobre todo, bombardeando con muchas noticias que generalmente son las mismas, hay poca variación día a día, pero por una lógica de los medios estas noticias son muy alarmistas. Y a veces ocurre que la pantalla está todo el día prendida en casa y los chicos escuchan todo el tiempo, hay un clima de ansiedad que va creciendo y no se entiende claro. Las pantallas para las noticias deben ser de una hora o dos por día, y hay que hablar con los chicos sobre lo que están escuchando, si ellos entienden y preguntarles qué sienten sobre eso. Hay que regular el tiempo en el que ellos acceden a internet, pero no prohibirlos, mirar juntos, ahora hay mucho más tiempo con ellos.

En relación a la falta de actividad física, ¿qué sugiere?

Es indispensable poner horas de ejercicio que puede ser un rato por la mañana y otro por la tarde, hacer mediante juegos ese circuito entre chicos y adultos, hay muchos recursos en internet sobre ejercicios para toda la familia que pueden programarse como un espacio nuevo dentro del hogar que perdure en el tiempo.

¿Cuál es la recomendación en cuánto a la alimentación?

Con respecto a las comidas, hay una indicación clarísima que también lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Es más que importante no consumir bebidas azucaradas, eso es muy necesario y soy muy tajante en esta cuestión. Lo mismo que postrecitos comerciales, productos envasados y azucarados son muy dañinos, encima eso se agudiza por el hecho de no tener tanto movimiento, no están corriendo en el patio de la escuela, no están saliendo y si incorporamos esas cantidades de azúcar al cuerpo nos estamos perjudicando mucho. Esa es la recomendación más clara para este momento. Si se hace algo azucarado debe ser solo un momento de la semana. Casi todos estamos comprando en mercados de proximidad así que es muy importante la verdura, la fruta y las carnes en las dietas diarias.

¿La situación actual puede potenciar los casos de maltrato infantil?

Las variaciones son muy amplias y las situaciones de violencia o abuso que se podían dar dentro de un momento normal poseían más respaldo que ahora y se podían detectar en la escuela, por ejemplo. Todos esos canales de ayuda hoy en día están cortados. En este sentido es bueno convocar a vecinos, a los adultos para que se den cuenta de estas circunstancias e incentivarlos a hacer las denuncias. Es muy importante utilizar los números de teléfono para hacer denuncias y si no puedo llamar entonces hay que aprovechar el momento cuando uno sale a hacer las compras para pedir ayuda. A su vez también hay que mirarlo desde otro lugar, si yo soy un vecino y escucho estas situaciones es importante intervenir y hacer la denuncia ya que cualquier persona puede realizarla ante casos como estos. Hacer uso de ese derecho que tienen los chicos de ser protegidos es muy importante.

¿Qué hábitos se pueden adquirir durante este momento?

Esta es una muy buena oportunidad para que en los hogares se repartan las tareas domésticas, estando hombres y mujeres en las casas todo el tiempo no hay cosas que puedan hacer unas y otros no en cuanto a la limpieza, por ejemplo. Es un buen momento para cocinar juntos, repartir todas las tareas, y para repartirse en el día la atención de los chicos. Aparte de eso es muy gratificante, y les hace bien a los niños y niñas que no sea sólo mamá la que los cuide, sino que sean los dos que los ayuden con las tareas escolares. A veces es cansador también estar pendiente de los chicos por eso es bueno repartir esto entre los adultos para mejorar la convivencia.

Durante este momento de aislamiento social que nos obliga a estar todo el tiempo con la familia es bueno aprovechar los espacios de comunicación, desde compartir la comida hasta pensar las noticias juntos es importantísimo. Hay que avanzar también hacia una alimentación más sana tomando siempre decisiones en grupo primando siempre la buena nutrición y cuidando nuestra salud.

La presencia de padres y madres en casa, en los casos en los que, por ejemplo, se acordaron modalidades de teletrabajo, facilitan la transmisión de estos hábitos preventivos, el acompañamiento de la educación a distancia y la organización de nuevas rutinas y actividades. Es importante acordar horarios que incluyan tiempo para trabajo pedagógico, actividad física y dispersión.