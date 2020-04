Las adolescentes, las más afectadas por el ciberacoso

En el marco de la conmemoración del Día de Lucha contra el Acoso Callejero que fue el pasado 7 de abril, organizaciones feministas difundieron cifras de ciberacoso, teniendo en cuenta que la prohibición de circulación en las calles no elimina la problemática del acoso sino por el contrario aumenta en estos días a través de redes sociales e internet. Las niñas de 15 a 19 años son las más afectadas por esta problemática.

El acoso sexual está penado desde mayo del 2019 a través de la Ley 26.485 de prevención y erradicación de violencia de género

Que las calles hoy se encuentren con poca circulación de personas no significa que las mujeres estén menos expuestas al acoso, sino que este tipo de violencia -incorporada desde mayo del 2019 a la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de violencias hacia las mujeres- se traslada a los escenarios digitales. La multiplicación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mantener la socialización en tiempos de pandemia, también abre territorios para las violencias hacia la mujer como el ciberacoso o acoso sexual virtual.

El ciberacoso o acoso informático se ha convertido en una de las formas más peligrosas de acoso, pues no solo la red ofrece impunidad al acosador, sino que permite que se prolongue durante largos períodos de tiempo sin que la víctima se decida a pedir ayuda. El uso de todas las posibilidades que ofrece internet, incluida la del anonimato, hace que el ciberacoso pueda darse prácticamente en todos los ámbitos de la vida de la víctima. Y el problema fundamental es que, en general, al no conocerse la identidad del acosador la simple denuncia ante la policía en la mayoría de los casos no es suficiente para abrir una investigación.

El Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos" realizó en 2019 el informe "Violencias On Line" registrando datos que resulta oportuno tener presente en tiempos de vínculos sociales a través de pantallas de diversos dispositivos electrónicos. El informe citado encuestó a 836 mujeres, adolescentes e identidades sexogenéricas feminizadas, de 17 provincias de la Argentina.

De las personas encuestadas el 75%, de entre 15 y 19 años, afirma que adultos desconocidos trataron de contactarse a través de redes sociales. El 25% de los mismos buscaron un encuentro no virtual falseando nombre y edad. El 65% fue contactada por un desconocido a través de las redes sociales. El 62% recibió fotos o videos de contenido sexual de otras personas sin pedirlo. El 58% recibió comentarios sexuales no deseados, no consentidos a través de internet. El 50% de las mujeres adultas encuestadas refiere que un desconocido trató de contactarse para lograr un encuentro virtual u obtener material de índole sexual. El 38% recibió mensajes anónimos de amenazas u hostigamientos. El 36% recibió burlas o comentarios ofensivos en redes sociales.

Al 30% les robaron sus claves de redes sociales. El 22% fue víctima de la publicación de rumores sobre su persona en redes sociales. La psicopedagoga Romina Tarifa, integrante del equipo de profesionales de la Defensoría del Pueblo, indicó que "los ciberacosos que se viralizan en las redes son invisibles porque ocultan el impacto y sufrimiento de las víctimas frente a sus victimarios. Se generan consecuencias silenciosas que lastiman la integridad y crecimiento de todos los involucrados, no tan solo las víctimas, como depresión, aislamiento, baja autoestima, autolesión y el bajo rendimiento escolar. Se perjudica la identidad y reputación digital."

Por otro lado, recomendó reportar, bloquear y denunciar los hechos de ciberacoso y al mismo tiempo instó a los usuarios a no compartir mensajes ofensivos y a construir una ciudadanía digital responsable.