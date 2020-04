Pareja de osos pandas se aparean por primera vez tras diez años

Una pareja de osos panda de Hong Kong encontró el momento de intimidad para aparearse por primera vez en más de 10 años gracias a la cuarentena.

Ocurrió en el parque temático y zoológico Ocean Park, en la mencionada ciudad china, donde la hembra Ying Ying y el macho Le Le, de 14 años, tuvieron relaciones el pasado lunes tras entrar en su ciclo hormonal y casi una década después del comienzo de su madurez sexual.

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK