Peluqueros insisten con el pedido de abrir sus locales

Por Luis Caraballo

En los últimos días se armó un debate sobre aquellos oficios que se podrían incluir dentro de las actividades consideradas esenciales. Los peluqueros fueron una de ellas. A raíz de ello, jujeños que tienen este oficio pidieron reabrir sus locales para poder obtener el ingreso económico del cual viven.

La mayoría son contratados o monotributistas clase C y no pudieron obtener el llamado Ingreso Familiar de Emergencia. A su vez, no perciben ningún tipo de ingreso desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El petitorio principal que realizan es que si los habilitan para trabajar sea con turnos, cantidad de clientes por día y limpieza constante del lugar y los elementos que emplean.

En tanto, al estar por cumplirse la primera quincena del mes de abril, muchos propietarios de los locales en los cuales hacen su labor, empezaron a manifestarles que deben pagar lo estipulado por contrato. Resaltado que, según comentaron peluqueros consultados por El Tribuno de Jujuy, el valor de un local está estipulado entre los 17 y 18 mil pesos, sin contar expensas.

El peluquero y estilista Marcelo Salinas, en diálogo con este matutino, explicó que "yo la estoy pasando bastante mal porque vivo de lo que hago, me encuentro sin trabajar, soy un trabajador independiente pero dependo de lo que hago. Yo alquilo un local y ahora lo mismo tengo que pagar el alquiler, no me esperan con el tema del pago y ahora tengo ese problema más porque el dueño del local pide que vaya a pagar y no lo puedo pagar", dijo.

Salinas explicó que sí quisiera que el oficio de peluqueros sea considerado actividad esencial, "tomando todos los recaudos que hay que tomar porque es bastante delicado lo que estamos viviendo con la pandemia, yo entiendo lo que el Gobierno pide, y no creo que solamente debo ser yo, sino debemos ser varios los que nos encontramos en esta situación con lo que es nuestro único ingreso para sobrevivir", manifestó preocupado y respaldando la solicitud de poder reabrir su local.

El estilista resaltó que, de reiniciar su trabajo, las medidas de higiene y seguridad que tomaría son: entrega de alcohol en gel para sus clientes, colocación de un trapo de piso humedecido en lavandina, lavado constante de los elementos que manipulan durante su labor, cambios constantes de capas que se utilizan durante el corte de pelo o tintura, y en especial, la entrega de un turno para evitar que la gente se agolpe en el lugar.

"Una opción podría ser atender en el mismo domicilio a dos personas como mucho, y evitar que se junte la gente, dar turnos programados, para tratar de sustentar en lo que es la economía y la gente está pidiendo que quieren hacerse cortes, pero uno por respetar la cuarentena mantiene el hasta nuevo aviso para poder atenderlos", sostuvo el peluquero Renán Farfán, en alusión para volver a trabajar en el rubro que tiene como oficio.

En el interior jujeño

El pedido de poder reabrir la actividad de peluquería es algo que sonó fuertemente y que sigue estando por la difícil situación económica tanto en capital como en el interior de la provincia. “Se me hace muy difícil económicamente no poder tener ingresos todos los días ya que soy monotributista. La falta de trabajo hace imposible cumplir la cuarentena, que es necesario claramente, pero es muy difícil la situación. Y si se extiende hasta mayo va a hacer difícil la cosa”, indicó Daniel Corra, peluquero y barbero de la ciudad de Perico. “Supuestamente hay una ordenanza que nos avala en el tema del alquiler, pero al no estar trabajando, eso también nos dificulta empezar si es que se hace hasta mayo. El tema es que se abrieron otros rubros más y nosotros también podríamos abrir y tener los cuidados necesarios para protegernos a nosotros y a la clientela”, añadió Corra,