Con Telesalud buscan diagnosticar y contener

La idea es no sobrecargar el sistema “presencial” para seguir con el “aislamiento social” y que tengan contención.

Con la llegada del virus covid-19, el sistema de Telesalud que data del 2003 en la provincia comenzó a trabajar en forma más ágil para la consulta de primera opinión al paciente que tiene síntomas. A nivel nacional la plataforma sumó la solapa “Covid” para ingresar y se pondrá también en la página del Ministerio de Salud de la Provincia. Servirá de detección y seguimiento de pacientes, además de contención.

de Telesalud de la Nación para hacer la consulta y los seguimiento de covid-19 en los pacientes que lo requieran, ya sean casos sospechosos o de contacto estrecho, en el caso que no requiera internación”, explicó Federico Adén, médico y coordinador de la Unidad Provincial del Sistema de Telesalud. El profesional se encuentra fuera de la provincia y anunció que de igual manera se está trabajando con la incorporación de su par Augusto Ittig con quien habían comenzado a trabajar en la oficina denominada “exOtito”, en alusión a la fábrica y se comenzó con la consulta de primera opinión junto a un centro de entrenamiento de los médicos, psicólogos y odontólogos para que empiecen a usar las plataformas de “zoom” y hacen videoconferencias.

Para ello cuentan con un “botón” en la página web del Ministerio de Salud, http://salud.jujuy.gob.ar/des de donde se puede acceder a “salud digital”. “En este momento lo que está activo es el botón para acceso a Salud digital desde el Ministerio, acceden a la consulta de triage de covid, que sería definir si el paciente es un caso sospechoso o un contacto extremo, y a partir de ahí dentro de todo un algoritmo que hay del Ministerio, una parte de telesalud”, precisó Adén. “Pero cuando se detecta pacientes se sigue todo el algoritmo del Ministerio que incluye la movilización a los hospitales de referencia, en caso de ser sospechoso, o los aislamientos domiciliarios o en hoteles, y el seguimiento de esos pacientes”, agregó.

Aclaró sin embargo, que el sistema todavía no está en pleno funcionamiento y están trabajando en el triage por ahora, y la plataforma nacional de Telesalud la noche del martes comenzó a trabajar con la solapa de “Covid”. Por eso capacitan a 27 médicos para trabajar con la plataforma y la solapa “Covid” de modo que cuanto antes puedan trabajar en forma “deslocalizada”. De ese modo ya no estarán en la sede “Otito” debido a que muchos profesionales no pueden trabajar desde esa sede, por cuestiones de salud o edad. La plataforma Covid permitirá que se hagan los seguimientos y lo que se vaya resolviendo con el paciente, se van cargando los datos en la plataforma que queda en un prototipo de “historia clínica virtual”.

Por ello se está organizando todo el circuito, el manual de procedimientos de cómo será el manejo de los pacientes con sospecha o con covid-19 desde el interior, desde medicina privada, por lo que se está tratando de viabilizar todo el circuito definido por el Comité Operativo de Emergencias (COE) para agilizarlo a través del uso de Telesalud. “El objetivo es sobre todo dar equidad a la población y permitir que tenga acceso a los sistemas de salud, en el lugar que lo requiera, sin desplazarse y sin sobrecargar el sistema. O bien moviendo mucho la información del paciente, y el paciente no moverse o sólo cuando sea necesario, dentro del sistema de salud, en lugares programados y preparados para recibirlo”, explicó Adén. “Poner en funcionamiento la Salud digital implica muchísima capacitación a la comunidad y a los profesionales que van a usar el sistema, y en eso estamos ahora. Estamos dedicándonos a la formación de los profesionales para que aprendan a utilizar la plataforma zoom que la provincia adquirió las licencias, y que permiten hacer videoconferencias”, agregó el funcionario.

Beneficios del sistema a través de videoconferencia

La plataforma de Telesalud es útil para las personas que sienten fiebre o problemas respiratorios, y tienen dudas si se trata de síntomas de coronavirus, con lo cual podrá ingresar a la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, en “salud digital”, que le permitirá hacer la videoconferencia con psicólogos y odontólogos ya entrenados, trabajando desde la sede.

Al ingresar al servicio, estará un médico que oficiará de anfitrión quien irá haciendo pasar a la consulta a cada persona que lo solicite. Otra novedad es que podrán emitir recetas a través de ese servicio. La idea es deslocalizar a los profesionales que se están formando para el sistema en forma remota desde sus viviendas, desde donde actualmente se están capacitando 27 profesionales de distintos hospitales, en el uso de la plataforma zoom y la de telesalud.

“Ver al paciente”

Es que explicó que sin duda “ver al paciente“ y que este pueda ver al médico transmite cierta tranquilidad que el solo llamado telefónico no permite. De hecho, explicó que con ello además se suma otro mecanismo como la contención psicológica del paciente en cuarentena y con el aislamiento, y debido a que se vieron otros problemas, también se han empezado a atender por vía de telesalud. Es que explicó que el encierro puede ocasionar angustia, situaciones de violencia familiar y otras que también se prevén asistir a través de la telesalud. La plataforma permite que si hay estudios del paciente se puedan cargar, al igual que las imágenes, que quedarán como un repositorio a modo de historia clínica. A ello se podrán incorporar también las conclusiones de las videoconferencias, de modo que permitirá saber qué pasó con cada paciente.

Desde 2003

Recordó que hasta entonces desde la Unidad Provincial de Telesalud tenían un desarrollo de nodos en todos los hospitales de la provincia desde donde se hacían consultas de segunda opinión con otros profesionales. Es decir que si un médico local tenía dudas con respecto a un paciente, consultaba mediante la plataforma virtual de Telesalud, con médicos de un hospital de mayor complejidad.

Este servicio se viene desarrollando desde el año 2003 y fue mejorando a medida que avanzaba y en el año 2016 /17 mejoró la tecnología de internet, lo que hizo más factible enviar y recibir datos, y con ello permitió ser más efectiva la consulta de segunda opinión. El programa Telesalud, que implica una interconsulta virtual desde el Hospital de Niños, logró reducir en un 65% derivaciones hacia la capital jujeña, tras la mejora de su conectividad y apertura de centros de comunicación en 2018.