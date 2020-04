Alfredo Casero otra vez polémico: "Es vergonzoso ser argentino"

Alfredo Casero ha vuelto a despotricar contra el gobierno de Alberto Fernández con el estilo que lo caracteriza, pero esta vez no solo se expresó en contra de este y sus funcionarios, ya que también tuvo duras palabras hacia sus colegas del espectáculo, indicando que “le importa un pedo” lo que suceda con ellos y la situación económica que tengan a causa de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, además de afirmar que siente vergüenza de ser argentino tras las difusión de un informe oficial de Chile en el que se critican los gráficos y comparaciones que el presidente argentino dio a conocer el viernes pasado.

“Yo trabajo con otras cosas y haciendo mis propios shows desde 2013. En televisión he trabajado muy poco, lo he hecho con Adrián Suar. En realidad, a mí, personalmente, me importa un pedo y me interesa más el mundo que la gente del espectáculo, y no soy la voz de ellos”, declaró el actor al comienzo de una extensa entrevista con Terapia de noticias (La Nación +).



Afirmando que no quiere “hablar sin saber”, el comediante indicó que está preocupado por sentirse constantemente agredido como ciudadano y no poder defenderse. “Conozco mucha gente que no puede seguir pagando sueldos, es una situación dolorosa. Se desmoronan un montón de cosas de acá al futuro. Y se acaban un montón de formatos que pusieron a gente en el poder, como la dádiva”, sostuvo.

El ex Cha Cha Cha fue consultado sobre el escándalo del tuit del “Gordito lechoso”, y aseguró que no tiene confianza en el Poder Ejecutivo de la Nación. "Primeramente creo que tenemos que ver quién es el presidente. Yo no tengo confianza. Más allá de las medidas que se hagan, tengo más confianza en los del llano, los médicos, las enfermeras, la gente de limpieza en los hospitales, en la gente que trabaja con su cuerpo. Con el presidente que yo veo, y lo que pasó con Jonatan Viale, no siento una conducción seria, porque además esto de base no es serio”, indicó Alfredo, señalando también a los senadores, diputados y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -a quien él apoda Porota- por no estar en funciones. "Ella quiere ahora hablar desde la casa. Ha forreado senadores y todos lo hemos visto, ahí sentada como si fuera la reina de La Salada. Eso es cagarse en las instiuciones y me duele muchísimo. Ellos serían los primeros que deberían estar en el lugar que tienen que estar, que es el Congreso, porque están cumpliendo un servicio. No es más importante un diputado o un senador que las personas que cumplen con los 'servicios esenciales'. Quiero que alguien le ponga la voz en contra a cualquiera de las medidas que se hagan, porque sino una sola persona va a cometer errores, y yo quiero que esos errores también los cometa la oposición. Me parece que es un abandono de las funciones. Los políticos están cumpliendo un servicio, no pueden no ir porque llueve o porque hay coronavirus, necesitamos tener solidez”, argumentó Casero, afirmando que le da pena que “la democracia esté siendo pisoteada”.

“Tengo todo el derecho del mundo a decirle a los presidentes de las Cámaras que son unos miserables”, disparó el humorista, pidiendo por más controles y criticando que al gobierno “no se le cayó una puta idea” frente a la problemática, esperando que estas “salgan de Alberto Fernández”. “Si vos permitís que un solo tipo diga lo que hay que hacer, no hay democracia”, añadió.

Casero enfatizó en que le “parece una porquería” que Cristina haya “puesto como presidente” a Fernández y que Florencia Kirchner diga que “los jueces la volvían loca” tras haber sufrido problemas de salud, y además aseguró que hay medios comprados y que a él nadie le paga por lo que dice.

“Hoy por hoy me piden a mí que pongan mi vida en mano de gente que no tiene un rumbo claro. Yo no les pido un rumbo claro, y los gráficos y filminas del otro día son vergonzosos. Que salgan Uruguay y Chile a decir que son mentira es horroroso para mí, es vergonzoso ser argentino. Imaginate un tipo que tiene 30 o 60 empleados. Imaginate que te digan: 'Ustedes van a tener que ganar menos porque son miserables'. Y miserable es aquél que vive en la miseria, pero él está hablando de los miserables que administran la miseria, y estos que levantan el dedo administran la miseria”, declaró el actor en referencia a la conferencia del jefe de Estado del viernes pasado y los cuestionamientos que se hicieron de los mismos desde el gobierno chileno.

Al ser indagado sobre quién es el mandatario que sí está administrando bien la crisis según su perspectiva, Alfredo dio el nombre del ruso Vladimir Putin. "Es el dueño de la pelota. En este momento es el dueño de Europa y el dueño de Latinoamérica por medio de Evo Morales. Me puede gustar o no, pero es la única persona que enarbola el sentido común", aseveró el artista antikirchnerista, quien también explicó que ese mismo sentido común es el que lo lleva a no querer ser “aliado de Venezuela”.

"¿Quién gobierna la Argentina?¿Cristina Fernández con todas las causas quae tiene? Si no tenemos justicia y lo primero a lo que apelan es a Zaffaroni, yo no puedo realmente decir lo que pienso en televisión, porque cualquiera lo podría entender como odio, y yo no soy un odiador, yo solo digo lo que pienso", concluyó Casero en pos de responder sobre un posible fin de la grieta a causa de la pandemia de coronavirus.