La suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es uno de los acontecimientos deportivos más sobresalientes de este año, no solo por su monstruosa envergadura, sino también por el gran impacto económico que dejará como saldo.

Claro está que lo más importante de esta decisión fue preservar y asegurar la salud de los atletas, en primer término, a pesar de que hasta último momento los organizadores mostraban cierto empecinamiento en la realización de los mismos por diferentes razones en las cuales todas coinciden en el esfuerzo que se dispuso para lograr su participación en una competencia de tal envergadura.

Definía como una carrera interminable porque, en términos deportivos es un maratón, pues como todos sabemos es una competencia de largo aliento y en esa decantación sólo llegan los más aptos.

Ahora, en términos económicos esta postergación representará para Japón la pérdida de US$ 36 mil millones de dólares, ya que la industria del turismo es la que más fuerte sentirá este impacto, esto incluye tarifas de cancelación y mantenimiento no sólo por la villa olímpica, así mismo compensación para aquellos que ya compraron un departamento en este complejo habitacional, miles de millones en derechos de transmisión televisiva y publicidad, sin la garantía de éxito de estos Juegos para el próximo año. No es menor el dato de la venta de cuatro millones de entradas considerando la alta demanda y el astronómico precio de tres mil dólares por boleto. A esto se le suma que no todos los deportes cuentan hasta el día de hoy con sus atletas clasificados ya que solo lo logró el 57% y quedan todavía cerca de cinco mil atletas más por clasificar.

Como corolario a esta postergación se agrega el gran desafío de reprogramar cientos de eventos deportivos para el próximo año.

Como dato histórico, no es la primera vez que se suspenden los Juegos Olímpicos, sucedió en 1916 cuando debían realizarse en Berlín y se suspendieron por el inicio de la Primera Guerra Mundial declarada en 1914, otro hecho bélico que impidió disputarse a estos Juegos fue en 1940 justamente cuando Japón debía organizarlos, se los trasladó a Helsinki pero también debido una invasión rusa se los suspendió, como también los Juegos de 1944 cuando los debía organizar Londres.

Los Juegos Olímpicos, a lo largo de su historia sobrevivieron a guerras, invasiones, ataques terroristas, a boicots, y ahora el desafío puesto en superar, la pandemia del Covid-

19.

Tal como lo dijera en su momento Pierre de Cubertin : "Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo". Siempre están estas situaciones que a la humanidad la deben fortalecer y es la oportunidad única de no ser egoístas y pensar en el otro con el semblante de cada días ser un mundo mejor porque la salud está dentro de las prioridades más sagradas. Y en ese sentido esta postergación no fue fácil, pero lógicamente será un antes y un después ya que aquí no sólo influyen a un país o una nación sino a todo nuestro planeta que mantiene la misma incertidumbre. (Especial Sergio Tolaba, periodista jujeño especializado en olimpismo)