Cine en este tiempo, conversando con Blas Moreau

Blas Moreau tiene en su haber películas como "Davueltando", sobre los ciclos musicales en los valles orientales, y Eloy Luzco, la vida de un arriero. Nos cuenta que, al declararse la cuarentena, "estábamos trabajando con el editor, Javier Diment, y yo estaba a punto de viajar a Buenos Aires, pero tuvimos que empezar a realizar la edición del telefilm Siervo Ajeno on line. Lo hacemos con videoconferencias y enviándonos los cortes para ver cómo va quedando".

La música la está realizando Carmen Baliero "y con ella tenemos que hacerlo de la misma forma, y una vez terminada la compaginación va a tener que hacerse igual con el color y con el sonido. Y quien dice que no hagamos un estreno en las redes. La película está ambientada en los momentos previos a la batalla de Quera, y trata de la situación de un personaje, Evaristo, que es parte del ejército gubernamental que marcha a reprimir el alzamiento de campesinos de la Puna". Nos cuenta que "tanto Evaristo como Victorina, que es parte de los puneños que luchan por sus tierras, ambos son lugareños. La gente de la zona le hace creer a Evaristo que sus antepasados lo están acechando porque se está portando mal, para que recapitule en lo que entienden que es una traición hacia su pueblo. El guión lo escribió Elena Bossi".

Explica que "la última palabra de una película está en la dirección y en el montaje, dependiendo de cómo fue el rodaje. Si me mantengo fiel a las ideas originales, es porque las imágenes me terminaron dando lo que necesitaba para contarla, pero cambia por el hecho de que no pueda estar sentado trabajando con el editor". En estos días de cuarentena, "me dan ganas de agarrar la cámara y salir a hacer algo, pero también es un tiempo en el que estamos con la familia, con tres hijos con los que tenemos que estar las veinticuatro horas. Pero es muy cinematográfico lo que está sucediendo", dice. De todos modos, agrega que "se me disparó una idea que estamos realizando. Es algo referido al coro de la Embajada Cultural Andina, de allá por 1993.

Éramos todos chicos de 15, 13 años, hicimos una gira por Francia, grabamos como cinco discos, tocamos por todo Argentina, siempre quisimos volver a encontrarnos y no pudimos hacerlo, pero el mundo ahora nos ubicó en un lugar en el que hay otras maneras de encontrarse". Así que "estamos preparando una canción que habla de la unidad latinoamericana, y la vamos a cantar de manera virtual para realizar un videíto. Imaginate que somos sesenta y cinco personas, entre coreutas e instrumentistas, y hay algunos en Europa, Chile, Argentina, Bolivia. Todo eso lo voy a editar con sesenta y tantos cuadritos". Aclara que "el cine fue transformándose como cualquier otra expresión artística, como el mundo mismo, y ya venía cambiando. Hay festivales de celuficción, y es algo que se viene viendo desde hace mucho, pero a partir de ahora está clarísimo que se va a acentuar.

Toda esta situación va a influenciar en la manera de hacer cine, pensamos que incluso se va a poder pensar en hacer rodajes cada uno desde su casa".