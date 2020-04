Productores con bajas ventas en otras provincias

El panorama del sector productivo hortícola que provee y garantiza la provisión de la población jujeña en esta etapa de cuarentena se vio afectado por la contingencia. Muchos productores se ven limitados para comercializar por la falta de demanda y circulación hacia otras provincias a donde se destinaba el 70% de lo producido y se suma la especulación de intermediarios. Algunos no tienen cómo sembrar por falta de recursos y difícil acceso al crédito, y otros no pueden llegar a mercados de la misma provincia por falta de vehículos.

"Ya finaliza la cosecha, algunos productores están tristes, porque no es como pensaban", dijo el comisionado Juan Cunchila.

El sector de la Quebrada sufrió hace un mes un embate por lluvias y granizo que generó la pérdida de producciones hasta el 70% en algunos casos. En toda la jurisdicción de Huacalera hay cerca de 300 productores, y en un centenar el agua y el granizo afectaron El Perchel, la más productiva.

En los Valles tienen la particularidad de producir en un 70% para otras provincias, que pese a que están exceptuados del decreto y los camiones pueden circular por el país, la dificultad surgió porque dejaron de venir de Chaco, uno de los afectados importantes de Covid-19, y Santa Fe, entre otras y debido a la obligatoriedad de la cuarentena de choferes dejaron de llevar o de llegar. Eso significó que no puedan mover más que al mercado local y bajen los precios a lo que les piden,

En la misma zona, otra de las dificultades son los precios que por ese juego de la oferta y la demanda bajaron, y para muchos se les hace difícil seguir sembrando por falta de fondos para afrontar los gastos de agroquímicos, semillas, etc.

Y en el sector pequeños productores tabacaleros de igual manera, culminaron cosecha, entregaron acopio pero esperan dinero del Fondo Especial del Tabaco (FET) del que ya tuvieron descuentos, y se plantean un panorama incierto por una ley que estaría prohibiendo la venta de cigarrillos y que afectaría al FET, por lo que en principio estiman que continuará disminuyendo las hectáreas del cultivo y con ello obreros.

"Son pérdidas productivas de más de 90 hectáreas. Hay algunos productores que han vuelto a sembrar y están por sacar ahora y hay otros que quedaron ahí", precisó Samuel Valera, del municipio de Huacalera sobre la situación. En tanto el comisionado de Huacalera, Juan Cunchila, explicó que fueron dos inundaciones y afectó al 70% de la cosecha de 100 productores y que el Gobierno provincial relevó, y ahora están trabajando para sembrar pero esperan un tractor, ya que sólo contaron con una máquina de modo de que puedan lograr iniciar el proceso. "En Cerro Colorado, San José, tapó a ocho familias, tapó canales y quebradas, y mandamos la máquina y de Recursos Hídricos, y hubo limpieza para los productores", pero explicó que esperan ayuda para que vuelvan a sembrar. A los productores también los afectó la comercialización, ya que sólo cuatro de ellos pueden moverse a comercializar a las ferias de Palpalá y otros proveen a pocos intermediarios y aceptan el precio que les ofrecen para no perder la producción que es perecedera y la venta local es baja al no haber turismo.

Por su parte, Nelson Castillo del Frente Pucará y Feria Campesina, que representa a 60 productores en ferias y 200 de asociaciones de Quebrada y Valles, explicó que en la primera la situación es complicada. "Los quesos, choclos y habas que vendían antes al sector turístico gastronómico hoy se vio complicado y estamos en esta capital y varias partes para la comercialización de lo que ellos tienen. Los intermediarios que iban pagaban muy poco", coincidió.

Planteó que en Valles los productores tienen incertidumbre y están a la espera de que mejore la situación, porque más del 60% a 70% se llevaban a provincias del interior y no se sabe si mejorará porque aunque se circula del Litoral ya no entran por su situación y otras provincias vienen menos. Explicó que igual ya bajaron los precios ya que el poder negociación se perdió, porque deben vender lo que está saliendo, para poder recuperar.

Esperan definiciones por el precio del tabaco

“Con el tema del tabaco estamos esperando la redefinición del precio para ver si cobramos algún reajuste, con lo del año pasado o alcanza para arrancar una nueva campaña. Si no avanza se van a caer las hectáreas, seguro que habrá 2 mil a 3 mil hectáreas menos”, explicó Guillermo Berardi y dijo que eso significaría 2 a 3 mil empleados menos.

“Lo más afligente para la provincia es el tabaco, si no se resuelve pronto y no se involucran los legisladores nacionales y provinciales la única fuente de trabajo con perspectiva de mantenerse era el tabaco”, afirmó y dijo que por cada hectárea que se baja es un obrero y medio directo, o sea que 2.000 hectáreas menos serán 3.000 empleados menos y ya viene bajando la producción. A eso, según explicó, se sumó la preocupación por la reciente prohibición de la fabricación, venta y distribución de cigarrillos, que afectaría un porcentaje del Fondo Especial del Tabaco (FET) que incidiría bajando la producción. Se refirió al Decreto 297 de este año a consecuencia del aislamiento obligatorio para combatir la pandemia Covid- 19, que dispuso que la producción de cigarrillos fuera suspendida a partir del 20 de marzo.

Es que según recordó, el Estado nacional recauda por impuestos al cigarrillo 140 mil millones de pesos al año, casi 12 mil millones de pesos mensuales, y si no se produce y no se vende sería dinero que deja de entrar al Estado. Santiago Farfán, pequeño productor tabacalero, quien cuenta con 10 hectáreas en Campo La Torre de Perico, explicó que el pasado jueves culminaron el trabajo y esperan fondos para proseguir.

Sostuvo que si bien se anunció el pago recientemente y lo cobraron, “descontaron todo, seguros, Cámara, mutuales, muchos cobraban 10 mil”, explicó y agregó que “estamos esperando el precio del tabaco” para poder avanzar luego.

Problemas por falta de financiamiento

Para el productor hortícola y de caña Martín Berardi, la actividad en el campo es relativamente normal, y hay problemas de insumos que no llegan debido a las restricciones del transporte que si bien flexibilizó aún tienen dificultades, que se soluciona lentamente. Dijo que también se frenó el flujo de venta hortícola por esa suerte de “aduana interna” que no deja llevar ni traer producción, por la cuarentena obligada para choferes afectando la zona denominada Ramal, aunque los Valles es más tardía porque no iban ni llegaban suficientes.

En la zona de Valles

En los Valles recién se está iniciando la siembra porque no hay recursos para fertilizantes y semillas, y otros gastos. “El productor no tiene con qué invertir, financiamiento, los créditos son imposibles”, explicó y detalló que para que un productor chico plante cebolla necesita al menos 350 mil pesos en fertilizantes, 15 a 20 mil pesos en semilla por hectárea, con lo cual para arrancar sin otros costos debería tener 80 mil pesos para 1 hectárea de cebolla, por ejemplo, sin incluir combustibles y otros gastos. “Se va a producir menos y el precio va a subir, y lo termina pagando el consumidor”, explicó respecto al panorama que avizora para el sector. Desde el Gobierno se anunció que habrá controles estrictos de tránsito y sanidad desde los sectores productivos jujeños.