"El sexting puede devenir en manipulación, chantajes, extorsiones"

-Teniendo en cuenta que en la actualidad, prácticamente todos los jóvenes como adolescentes tienen acceso ilimitado a internet. ¿Qué consecuencias genera la práctica de sexo virtual?

La realidad es que el sexo virtual entendiéndose como el "sexting" proviene de la conjunción de dos palabras, "sexo y texto". Habla de una práctica muy frecuente en la sociedad, no solamente en el mundo adulto, sino que también de la adolescencia. Nosotros, Grooming Argentina, somos una organización que vela por la protección de los derechos de niños y adolescentes en el ecosistema digital y esto lo estamos viendo desde una mirada que realmente nos preocupa, debido a que el incremento de esta práctica se da en la franja etaria entre los 14 y 17 años de edad. La realidad es que creemos que el mensaje del Ministerio de Salud de la Nación al alentar a la población a practicar el sexo virtual, fue desacertado y realmente peligroso en cuanto a lo que nosotros vemos la potencial y posible vulneración de derechos de adolescentes a través de esta práctica.

Desde un primer análisis es que este consejo, no distingue entre el mensaje al mundo adulto y el mensaje a sujetos de especial protección, como son los adolescentes. En este sentido, tomamos posturas en cuanto a definiciones; el "sexting", no es ni seguro ni privado, porque no se trata de discutir cuestiones de libertades sexuales que, por supuesto, aclaro, nosotros trabajamos y fomentamos el libre y amplio goce efectivo de los derechos sexuales de las personas, sino que es una cuestión de seguridad, de que el medio por el cual se practica no garantiza la seguridad. Lo estamos viendo desde este aspecto cómo a través de la práctica del "sexting" nace una industria de personas que venden ese tipo de contenido sexual de adolescentes. La venta de "pack" de "nudes" (fotografías íntimas) hace a una industria donde no solamente se nutre de la comercialización de esas imágenes, sino que también este tipo de contenidos una vez que se viraliza y se comparte, vulnera el derecho al honor, a la imagen, a la integridad sexual y a la intimidad. Es una práctica que presenta un alto riesgo que traería como resultado la vulneración de derechos en este sentido. Por eso, la realidad es que nosotros le decimos no al sexting, no creemos en la naturalización de esta práctica, creemos que naturalizarla legitima la pérdida de estos derechos.

En este caso, las familias tenemos que hablar con los adolescentes con el hecho fáctico, por más que confiemos plenamente en la persona con la cual lo practicamos, por más que sea "mi novio, mi novia", eso no garantiza la pérdida de estos derechos. Hay factores externos como los hackers que están a la orden del día, incluso herramientas como la inteligencia artificial que puede alterar imágenes, en la pérdida y el robo de los dispositivos. Es decir, factores externos que exceden a la voluntad de las personas que reciben esas imágenes de que querer compartir y lo que viene -insisto- a vulnerar este tipo de derechos.

-¿Qué otras consecuencias a corto, medio o largo plazo pueden presentarse con esta situación?

El sexting podría devenir en distintas variables de manipulación, chantajes, extorsiones, amenazas, coacciones y grooming. Por eso indico que el mensaje del Ministerio de Salud manifestado justamente en un escenario adverso donde el acceso a la tecnología, a la hiperconectividad se ve exacerbada, justamente por las propias condiciones de la cuarentena. Realmente es un mensaje muy peligroso y lo estamos viendo cómo esa hiperconectividad que hoy los niños, adolescentes y jóvenes están atravesando. Incluso, una hiperconectividad que los convierte en hipervulnerables, invadiendo las cuestiones del sueño, hace que permanezcan largos períodos conectados, que se vean borroneados los límites, las reglas de juegos de uso, en cuanto a las normas.

Grooming Argentina está haciendo un esfuerzo muy grande en estos tiempos, de demostrarles a las familias una palabra: resinificar. Que resinifiquemos este momento de crisis que estamos atravesando los argentinos en cuanto a la pandemia por el coronavirus, para generar una política digital hacia adentro de cada hogar, en relación a implementar medidas de protección, de prevención y de diálogo. Sucede que al igual que el grooming, el sexting carece de generación de conciencia.

-¿Cuáles son las herramientas que se les puede brindar a los padres para tener un mayor control del uso de las redes en sus hijos?

La sugerencia es ir hacia una regulación de los momentos y de los estados de los cuales nuestros hijos mantienen o llevan adelante esa conectividad. Por supuesto que hay que distinguir las cuestiones lúdicas de las cuestiones pedagógicas y de las cuestiones de ocio. Hay mucho tiempo de ocio que invita a los adolescentes y a la niñez a estar en conectividad. Por eso también ponemos en juego y en relevancia la cuestión de los límites, la cuestión de fomentar el aburrimiento. Lo que vemos como resultado y de los testimonios del mundo adulto en nuestras redes sociales, creo que hay cierto temor por parte del mundo adulto a que sus hijos se aburran. Creo que es un gran momento donde se puede generar el aburrimiento que tiene mala prensa, al igual que el límite.

El aburrimiento fomenta la creatividad y, el límite es algo que nuestros hijos permanentemente nos exigen. Al límite hay que pensarlo desde una representación de dar amor. Entonces, desde ahí creo que es un escenario propicio para generar pautas claras, para generar normas de desintoxicación digital y esto, no tiene que ver con la prohibición de la tecnología pero sí encontrar ciertos caminos que promuevan los límites y distinguir los momentos. Los padres deben tener un diálogo permanente en relación a la utilización de las tecnologías por parte de los hijos es fundamental, preguntar ¿cómo te fue en internet?, ¿a quién agregaste hoy?, ¿cuántos contacto tenés? La discriminación de que una persona que agrego a mi red social no es un amigo, ni se convierta automáticamente en una persona desconocida, lo que arroja como premisa que no hay que agregar a desconocidos porque esto es sinónimo a dejar ingresar personas a nuestra casa. Al igual que no hay que dejar abierta las puertas en las redes sociales, esto indica que las cuentas deben estar privadas y reforzar los mecanismos de protección. Esto tiene que ser un diálogo permanente y constante, porque da la sensación de que el adulto descansa en la tecnología y no se ocupa del uso que hacen sus hijos de ella.

-Desde la ong, ¿cómo asisten y trabajan ante estos casos?

En relación a las consultas que veníamos teniendo sistemáticamente y periódicamente estas se han triplicado. Por ejemplo, pasamos de recibir de 3 a 10 consultas por día, sobre diferentes temas. En este contexto, quiero decir que el propio sistema y las propias instituciones no están preparadas para afrontar esta cuarentena en términos digitales. Es decir que la cuarentena se pensó en términos físicos pero no en términos digitales y justamente lo que viene a mostrar este aislamiento en términos educacionales. Docentes que no saben cómo usar las herramientas, familias que no pueden encausar este tipo de cuestiones relacionadas a la política educacional, creo que vino a desnudar un poco la falencia del sistema en materia digital que estamos atravesando en la Argentina. Incluso han aumentado mucho las consultas desde la provincia de Jujuy, para el pedido de jornadas en distintas instituciones y esto está bueno porque también despierta el interés de las personas a la hora de saber cómo cuidarse, trabajar con los chicos y demás.

Grooming Argentina cuenta con la aplicación gratuita GAP, para responder consultas que les llame la atención a las personas o se vean alertados. Además, una vía de comunicación mediante WhatsApp 011-1154811722. También a través de Instagram/groomingargentina; Facebook/groomingargentina o Twitter.com/GroomingArg.