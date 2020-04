ETJ200420-008N01-"Si hacemos el esfuerzo le pelearemos a este mal"

El intendente capitalino Raúl Jorge presidió ayer un austero acto en conmemoración a los 427 años de la fundación de San Salvador de Jujuy.

La plaza central amaneció iluminada por un sol de abril que amenizó la jornada, que hace un par de meses se pensaba distinta. Iba a formar parte de los grandes actos en conmemoración al bicentenario del fallecimiento del General Belgrano, explicaba el jefe comunal en unas sentidas palabras brindadas a los presentes, que fueron los secretarios del gabinete municipal.

Reconociendo que el marco por la pandemia denota una actitud responsable y concordante al momento que nos toca atravesar como sociedad, manifestó: "En lo personal por distintas circunstancias, es la primera vez que nos toca algo así, estar un tanto desolados, un tanto distanciados. Pero sí creemos que es un deber estar acá en el aniversario de la ciudad y en un año para recordar la importante gesta del General Belgrano".

Optimista reconoció que la dura realidad, hoy impone otras metodologías, "así como tenía el General Belgrano una visión del horizonte cuando le pidió semejante esfuerzo al pueblo mártir y heroico de Jujuy; hoy tenemos el deber de transmitir a toda la comunidad que si hacemos este esfuerzo, como hicieron otros jujeños en 1812, acatando las normas y conductas, podremos pelearle a este mal que ha venido a atacar a nuestra comunidad, como a tantas otras". Consultado sobre la administración del aislamiento expresó que "vamos a estar evaluando, diariamente cada una de las cuestiones que significa una apertura gradual de la cuarentena, tal como lo vaya indicando el COE, en algunas de las actividades que ahora no están permitidas, y que son las que nos permitirán ir reconstruyendo el tejido de la economía local".

Estuvieron presentes el titular del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; la procuradora municipal, Paula Alcoba; la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza; el secretario de Gobierno, Gastón Millón; el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel; el secretario de Planificación, Desarrollo y Modernización, Luciano Córdoba; el secretario de Desarrollo Humano, José Luis Sánchez, y el presidente del bloque de la UCR del Concejo, Leandro Giubergia.

Esperan avances en su causa

Uno de los últimos casos que fue presentado en el Instituto Nacional Contra la Discriminación y Xenofobia, fue la brutal golpiza que recibió una pareja homosexual en la ciudad de San Pedro de Jujuy al culminar los festejos de los corsos sampedreños. El incidente ocurrió hace más de un mes y las presentaciones se realizaron antes de la declaración de la cuarentena en todo el país. Héctor Jonás Campos y Misael Leandro Cabrera, las víctimas del ataque, esperan tener definiciones sobre la causa que presentaron en la Justicia como también ante el Inadi.

“Después de la cuarentena no se pudo hacer nada, no se pudo ver nada de nuestro caso y el otro fiscal que está de feria no tomó las medidas necesarias pero ahora lo tomó otro fiscal el caso así que este martes él quería dar iniciación a nuestro trámite para que se aprehendan a las personas y para que se vea el tema cómo está la denuncia”, sostuvo Héctor Campos. En cuanto a la actuación del Inadi en el caso, puso de relieve que “el organismo se está moviendo. Siempre mandándonos mensajes, ayudándonos psicológicamente así como muchas asociaciones que estuvieron con nosotros y siguen estando”, resaltó Campos.

Inadi y Secretaría de Derechos Humanos

El Inadi busca intervenir en toda aquella situación donde exista o pueda existir discriminación a una persona en razón de su origen, raza, creencia, condiciones físicas o psíquicas, orientación sexual, entre otros. Cuando se involucra la actuación policial y su participación del acontecimiento que es presentado, a quien se deben dirigir las personas que se vean afectadas es la Secretaría de Derechos Humanos, quien debe llevar adelante un procedimiento de investigación e interpelación.

Ante ello y “dada la gravedad del hecho denunciado, consideramos necesario avanzar preventivamente en la capacitación de nuestras fuerzas de seguridad, en los derechos de la comunidad transexual y de las personas en general, para que situaciones como la denunciada no vuelvan a suceder, tal capacitación debe ser tomada como un compromiso de las fuerzas de seguridad con respecto al respeto hacia la comunidad transexual”, indicó un comunicado del organismo.