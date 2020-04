El campeonato del fútbol alemán de primera división, la Bundesliga, se reanudará el 9 de mayo al aceptar los presidentes de los estados de Baviera y Renania del Norte-Westalia el retorno del certamen suspendido por la pandemia de coronavirus.

Markus Söder (Baviera) y Armin Laschet (Renania del Norte-Westafia), se manifestaron de acuerdo con las propuestas de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), informó la agencia germana DPA.

"Quizá a partir del 9 de mayo", afirmó Laschet sobre la reanudación del campeonato, aclarando que se disputará a puestas cerradas y garantizando exhaustivamente las medidas de higiene y seguridad de los participantes de los partidos.

"Un fin de semana con fútbol es mucho más soportable que un fin de semana sin fútbol", destacó el titular del estado de Baviera.

Además el político germano aseguró que todo debería contar con el visto bueno del Instituto "Robert Koch", que es la agencia del gobierno de la República Federal de Alemania, responsable del control y prevención de las enfermedades.

También Jens Spahn, ministro de salud alemán, afirmó al periódico Bild que "los partidos a puertas cerradas son posibles nuevamente. Es decisivo que el riesgo de infección se minimice", destacó.

La vuelta de los partidos en suelo germano "podría ser algo normal para millones de aficionados al fútbol a partir del 9 de mayo, incluso con estadios vacíos", agregó el funcionario del gobierno federal.

A su vez el director ejecutivo de la DFL, Christian Seifert declaró que el retorno de la Bundesliga y del fútbol de segunda división "son señales positivas". "Le da a ambas ligas una perspectiva importante. Los políticos confían en nosotros y nosotros, y sobre todo los jugadores, debemos ser modelos a seguir", subrayó el funcionario deportivo.

El presidente del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, ponderó la voluntad política de reanudar los torneos de fútbol y señaló que las declaraciones de Söder y Laschet fueron "una señal muy positiva para la reanudación de los partidos de la Bundesliga". Restan todavía disputarse nueve jornadas para finalizar el torneo de fútbol de primera división, campeonato que en la actualidad lidera Bayern Munich, y jugar los encuentros restantes a puertas cerradas. Debido a la suspensión del torneo por la pandemia de Covid-

19, la señal Sky no realizó el pago de 304 millones de euros a principios de mes par a la liga como estaba establecido, confirmó la revista alemana Kicker. Alemania comenzó a flexibilizar las medidas de confinamiento, al permitir que tiendas pequeñas vuelvan a abrir sus puertas, pero no se autorizan los eventos masivos hasta el 1 de agosto.

Nadal cuestiona el parate del tenis

El tenista español Rafael Nadal realizó ayer una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, de la que también participaron Roger Federer y Andy Murray, y cuestionó la suspensión de las actividades en ese deporte, aunque señaló que “hay que aceptar las reglas” determinadas por la pandemia del coronavirus. “Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar al tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar”, dijo Nadal en su cuenta de Instagram. Y añadió: “Y más en nuestro deporte que mantenemos unas distancias grandes, de seguridad, que jugamos uno en cada lado de la pista”. Sin embargo, el español resaltó: “Entiendo la situación, igualmente, hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas”.

En principio, Nadal tuvo problemas para conectar con Federer y generó las burlas de Andy Murray en los comentarios. “Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram”, escribió el escocés. En cuanto a la cuarentena, “Rafa” manifestó: “Son momentos duros por el coronavirus y mi país está siendo golpeado muy fuerte, no es agradable verlo cada día en las noticias. Llevo un mes encerrado. Tengo la suerte de tener gimnasio porque tengo máquinas de la Academia que me han mandado a mi domicilio”. Nadal abrió la contraversia porque si bien en España afirman que se aplanó la curva de la pandemia, ayer se lamentaron 399 muertos. Entonces, todavía queda mucho camino por recorrer.

Por su parte, el suizo contó: “Estoy en casa y desde un punto de vista es bueno. No es agradable saber que no se puede viajar, pero toda mi familia está bien”. Respecto a su lesión en la rodilla, explicó: “No tengo prisa ahora, hubo un retroceso pero todo bien. He entrenado con el frontón. Después de la segunda operación lo llevas mejor pero no quiero una tercera intervención”.