Desde julio funcionaría el primer crematorio de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy abrió la convocatoria a licitación para la instalación de un centro de servicio fúnebre de cremación en el cementerio El Salvador, el cual estiman comenzaría a operar en el mes de julio. Se trata del primer crematorio que se instalará en Jujuy, ya que por el momento es una de las dos provincias del país que no cuenta con el servicio. Propietarios de empresas fúnebres celebraron la iniciativa especialmente ante la pandemia del coronavirus.

Tras varios intentos por instalar un crematorio en la provincia, finalmente parece ser que Jujuy contará con el servicio. El municipio capitalino puso como plazo máximo el 4 de mayo para la presentación de los oferentes, fecha en que se realizará la apertura de sobres y una vez firmado el contrato de concesión con la empresa ganadora, se habilitará el crematorio en un plazo máximo de 60 días. Así lo confirmó el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Guillermo Marenco, quien estimó que el primer crematorio de la provincia "comenzaría a operar desde julio" en el cementerio El Salvador.

Al respecto, Carlos Jure, presidente de la Asociación de Empresas Fúnebres de Jujuy (Adefju) y vocal primero de la Federación Argentina de Empresas Fúnebres, celebró la iniciativa del municipio por cuanto la provincia requiere de dicho servicio. "Hace años vengo peleando por un crematorio para Jujuy y nunca se pudo, me parece excelente que se licite y se vigile la actividad. Jujuy junto con San Luis son las pocas provincias del país que no tienen crematorios, todas las demás tienen incluso más de uno, es increíble que a esta altura no haya" consideró Jure.

Advirtió además que en el marco de la pandemia es indispensable contar con un crematorio por cuanto dijo que "por ley nacional, las enfermedades infectocontagiosas deben ser cremadas, el cierre de la cadena sanitaria es la cremación, no el entierro, pero en Jujuy no se crema y las que se hacen se llevan a Salta; de hecho, imagino que el llamado a licitación tiene que ver con la pandemia del coronavirus".

Hay tendencia a la cremación

Si bien el empresario aclaró que en la provincia solo el 20% de las familias optan por la cremación, cada vez hay una mayor tendencia a esa opción. "En Jujuy todavía la mayoría prefiere el sepelio y eso tiene mucho que ver por un lado con la idiosincrasia de los jujeños, una cuestión cultural, sumado a que no hay un servicio en la provincia", sostuvo y aclaró que es la cremación es más limpia y más barata que un sepelio, y más aún si el servicio estaría en la provincia, ya que se descuenta el flete.

Jure recordó los numerosos intentos que se realizaron para instalar un crematorio en la provincia, que nunca pudo concretarse por la negativa de los vecinos. "Jujuy es inviable porque hay gente que se dedica a decir que ‘no’; los crematorios están tipificados dentro de la ley nacional de Medio Ambiente de modo que no hay ningún impedimento legal para colocar un crematorio; acá solo hay intereses económicos, es un capricho de dos o tres personas que son adictos al no", concluyó.

"Varias empresas van a quedar en el camino"

A raíz de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, las empresas fúnebres también se vieron afectadas económicamente ya que, si bien estuvieron contempladas dentro de las actividades esenciales, exceptuadas de la cuarentena y pudieron trabajar prácticamente con normalidad, tuvieron problemas de cobranzas que afectaron sus finanzas.

Desde que se fijó el aislamiento social están prohibidos los velatorios y la presencia de familiares en las exhumaciones.

Así lo señaló el presidente de la Asociación de Empresas Fúnebres de Jujuy (Adefju), Carlos Jure, quien explicó que las empresas fúnebres han prestado servicio en la medida de lo posible, "evitando los velatorios tal como lo indica el decreto presidencial".

En este sentido, sostuvo que las familias han comprendido la situación y están respetando la prohibición de velatorios y la presencia de familiares en los sepelios.

Remarcó que en su empresa trabajan con personal reducido, y con todos los elementos de seguridad correspondientes.

Explicó que al principio hubo empresas que incumplieron con las disposiciones, por lo que hicieron los reclamos correspondientes a fin de que cesen con esa situación.

Situación crítica

Respecto a la situación económica de las empresas fúnebres dijo que el aislamiento social las afectó por cuanto se vieron impedidos de efectuar las cobranzas habituales.

"A nosotros no se nos tuvo en cuenta en ningún plan de salvataje económico y somos empresas de servicios con un costo operativo carísimo. Tenemos problemas de cobranza y estamos trabajando de forma normal, a eso se suma que aumentaron las cosas, el combustible, los insumos" dijo y consideró que "va a haber un antes y un después de esto en nuestro rubro, muchas empresas van a quedar en el camino y esa es una situación que se va a dar en todo el país".

Entre las dificultades financieras, mencionó además que en algunos casos no pueden acceder a sus cuentas bancarias, y deber recurrir a la emisión de cheques. "No podemos disponer de nuestra plata que está en los bancos, tenemos que hacer un cheque y sacar nuestro dinero para los gastos diarios, porque hay cosas que si o si hay que pagar por adelantado", dijo Jure.

En este sentido, solicitó ser contemplados dentro de algunas medidas impulsadas a nivel provincial o nacional.