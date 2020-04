Aprueban Ley "antidespidos" en la administración pública de Jujuy

Impulsado por el diputado del PJ y secretario general de UPCN en Jujuy, Luis Cabana, se aprobó hace instantes la ley que impide los despidos en el marco de la administración pública.

La nueva ley 6.154, también contempla a los municipios y comisiones municipales de la provincia.

La autoría del proyecto corresponde al diputado Luis Cabana, también referentes de los empleados de la administración pública, y cuenta con el acompañamiento de los diputados Rubén Armando Rivarola, Liliana Fellner, Pedro Belizán, Alfredo Gerry, y Fernando Posada. Y fue aprobado de manera de manera unánime por los legisladores presentes.

A partir de las medidas internacionales vinculadas a la preservación del empleo en un contexto de crisis sanitaria a raíz del coronavirus, es que los legisladores antes mencionados consideraron que se debía resguardar el empleo de los jujeños que se desempeñan en la administración pública provincial, como así también en municipios y comisiones municipales.

"Resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, aun en la contingencia de no poder prestar servicios, sea en forma presencial o en modos alternativos previamente pactados", dice la letra del proyecto. Al tiempo que considera, "indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo y la intangibilidad salarial en aras de preservar la paz social, y ello solo es posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales. Tal como indica cierta jurisprudencia "...La retribución del empleado público no puede ser reducida, ya que su quantum está garantizado por el principio de intangibilidad de las remuneraciones -arts. 14 bis y 17, Constitución Nacional-, el que por ende no puede ser afectado ni disminuido sin violar la Carta Magna”.

El proyecto contó con el acompañamiento del bloque Justicialista, como así también del oficialismo y el interbloque de Izquierda.

NOTICIA EN DESARROLLO