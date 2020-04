Ministros de Cultura convocado por la Unesco

El Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, participó de la Primera Reunión Virtual convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como prolongación del Foro de Ministros de Cultura para compartir opiniones y observaciones sobre las repercusiones de la crisis sanitaria en el sector cultural, así como hablar de las políticas y estrategias que cada organismo está llevando a cabo en sus respectivos países.

"La crisis sanitaria debida a la pandemia de Covid-19 puede afectar profundamente al sector cultural a nivel regional, nacional y local a largo plazo. Las restricciones a la movilidad o las medidas de contención adoptadas por muchos países para frenar la pandemia limitan drásticamente el acceso a la cultura y debilitan el ecosistema cultural en su conjunto. El cierre de los sitios del patrimonio y la infraestructura cultural conexa, la cancelación o el aplazamiento de eventos y la interrupción de la producción cultural tendrán importantes repercusiones económicas y sociales para las industrias culturales y creativas.

Dichas repercusiones crisis debilitarán aún más las condiciones profesionales, sociales y económicas de los artistas y los profesionales de la cultura, en particular de los empresarios individuales y las pequeñas y medianas empresas, que a menudo no tienen la base económica necesaria para responder a una situación de crisis de esta magnitud. Este es el caso, en particular, de la artesanía, la música, el cine, las artes escénicas e incluso la gastronomía. Así pues, este período de crisis conlleva el riesgo de profundizar las desigualdades de acceso a la cultura y a la diversidad de las expresiones culturales en el mundo. La crisis también puede reducir la diversidad cultural y acentuar la tendencia a la concentración y la estandarización en el sector cultural", afirma la Unesco en su invitación a participar de este encuentro virtual.

Del encuentro virtual participaron más de 150 ministros de diferentes países que expusieron sus ideas a través de una plataforma digital en vivo y en directo para todo el mundo. Bauer, afirmó: "Nos encontramos ante una pandemia que espanta y mata. La cultura es sanadora. Desde ya que los conocimientos médicos para encontrar la vacuna para la cura, forman parte del acervo cultural científico. Sin embargo, el arte también es sanador. Por eso hoy en día la actividad creadora es cuando más requiere del esfuerzo de los Estados, los artistas y los gestores culturales para mantenerla viva".

"Para el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina lo más importante es desarrollar una cultura de la solidaridad. Siguiendo este pensamiento decidimos poner la cultura al servicio del sistema de salud", y habló de Tecnópolis.

Explicó también que se tomaron medidas de ayuda económica para centros culturales, organizaciones populares y proyectos comunitarios, organizaciones sociales con base territorial, foros, asambleas y comunidades indígenas, entre otros actores culturales, dado que "La situación de emergencia exige contar con información rigurosa acerca de los efectos económicos y sociales generados por esta crisis sanitaria".

Se refirió en esta reunión a la Encuesta Nacional de Cultura que lleva adelante el Ministerio de Cultura de Argentina.

Encuesta Nacional de Cultura

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca), anunció la realización de una nueva Encuesta Nacional de Cultura. Se trata de un relevamiento de alcance federal que tiene como objetivo generar información estadística de calidad sobre los diversos sectores de la cultura en Argentina: sus problemáticas principales y necesidades en general y, en particular, en este contexto actual de aislamiento preventivo obligatorio. Podrán participar todas aquellas personas u organizaciones cuya actividad esté vinculada al campo cultural. El formulario estará disponible en la página del Ministerio de Cultura de la Nación partir de este lunes 6 de abril y se podrá acceder ingresando a ese sitio.

Quienes lo hagan en nombre de una organización también podrán participar en forma individual para dar cuenta de su situación particular, en tanto trabajador/a del campo de la cultura. Las respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima, y se utilizarán con fines estadísticos exclusivamente. Sabemos que una información amplia, rigurosa y precisa nos va a permitir llevar adelante una cultura federal, plural inclusiva, basada en la diversidad como eje principal, para articular políticas y medidas que incluyan a todo el campo cultural de la Argentina. Los interesados deben ingresar a https://www.cultura.gob.ar/nueva-encuesta-nacional-de-cultura8899/ . Es corta y puede ayudar a que tengan en cuenta la situación para ayudar al sector, que fue uno de los primeros afectados. El objetivo de esta acción es generar información estadística de calidad sobre los diversos sectores de la Cultura en Argentina, sus problemáticas principales y necesidades en general, en particular en este contexto actual de aislamiento preventivo obligatorio, donde muchos tienen sus actividades laborales afectadas.

Segunda etapa Plan Podesta para teatro

El Instituto Nacional del Teatro, organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, pone en marcha la segunda etapa del Plan para la “Preservación Operativa de Elencos, Salas y Teatristas Argentinos” (Podesta), con el objetivo de asistir económicamente a aquellos sectores de las artes escénicas nacionales que no fueron alcanzados en la primera etapa. Se incluyen cambios excepcionales en los procesos de tramitación de subsidios y nuevas líneas de ayuda a partir de las necesidades específicas de cada región.

La primera etapa del Plan Podesta alcanzó a más de 5200 trabajadores teatrales de distintos rubros, 240 salas y 699 espectáculos de todo el país. El 90 por ciento de los destinatarios de las tres líneas de subsidio aprobadas ya cobraron la ayuda económica correspondiente. Los beneficiarios fueron: las salas y espacios escénicos que recibieron el subsidio de Funcionamiento de Sala en el período agosto de 2018 y marzo de 2020, todas las producciones que integran el Catálogo de Espectáculos del Programa INT Presenta, los espectáculos seleccionados para participar de la 34º Fiesta Nacional del Teatro, los colectivos teatrales que recibieron el subsidio de Producción de Obra y los beneficiarios del subsidio de Actividad de Grupo. Esta segunda etapa busca ampliar las medidas y dar respuesta a la situación de extrema fragilidad en la que se encuentran las diversas comunidades teatrales independientes que no fueron alcanzadas hasta el momento.