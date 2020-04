Call of Duty Mobile ya tiene torneo mundial

Activision ha anunciado una alianza con Sony Mobile para lanzar Call of Duty: Mobile World Championship, un torneo mundial en el que se darán cita únicamente los mejores, pues uno de los requisitos para participar es tener por lo menos rango veterano en partidas igualadas.

🚨 Esports is officially coming to Call of Duty: Mobile! 🚨



Check back soon for more news and specifics. For now, practice up and get ready. pic.twitter.com/ziwsqRG4No