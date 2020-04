La palpaleña Micaela Villalovos tiene 42 años y hace veinte que dejó la ciudad siderúrgica para seguir el sueño de ingresar a la Armada Argentina. Hoy es suboficial enfermera encargada de una de las salas del Hospital Naval Puerto Belgrano (Hnpb) y miembro del Comité Infectológico del nosocomio en su calidad de estudiante avanzada en el Instituto de Educación en Control de Infecciones y Epidemiología.

En estos días está concentrada en la difusión informativa del Covid-

19 a través de disertaciones y charlas que se dictan en el Hnpb al personal de Salud. Ofrece información actual y fidedigna de la epidemia, cómo se presenta y qué precauciones debemos tener en cuenta para evitar su diseminación. La enfermera jujeña evacúa también las dudas sobre cuidados preventivos y el uso del Equipo de protección personal (EPP).

"Con el doctor Diego Maurizi, médico infectólogo, jefe de las Unidades de Infectología del Hospital Municipal de Bahía Blanca y del Hnpb, programamos desde el Comité de Infectología este tipo de capacitaciones", explicó Villalovos. Agregó que daban "la máxima importancia a conocer y enfrentar el virus, aplicando conceptos rutinarios de salud en esto que hoy es nuevo para todos, la réplica de un virus que existía pero mutó y se hizo fácilmente transmisible".

En medio de la pandemia, enfermeros, médicos y todo personal relacionado con el ámbito de la Salud son los primeros en contacto y cuidado de pacientes que contraen este virus altamente infeccioso. Villalovos no siente miedo y eso es lo que transmite en sus charlas. "No tengo miedo, sí ansiedad, pero creo que si actuamos con seguridad y calma lo vamos a lograr. Tenemos más probabilidades de contagiarnos, pero el miedo paraliza y podemos cometer ahí una equivocación; hay que tener siempre mucha precaución", sostuvo.

Además de las charlas, recorre todos los servicios y salas del hospital, practicando hábitos de buena salud y del uso correcto del EPP. "Estamos trabajando, maximizando los recursos, preparándonos sin desanimarnos por este contexto de incertidumbre; pero el Hospital Naval Puerto Belgrano y el país se preparan desde la prevención y esto es muy bueno", señaló.

Existe mucha camaradería con otras Fuerzas Armadas para habilitar más camas y respiradores artificiales; y mucho trabajo mancomunado con el Hospital Municipal "Eva Perón" donde el Comité de Infectología del hospital también imparte charlas en esta etapa preventiva.

Antes del Covid-19, Villalovos y Maurizi realizaban el control de las infecciones intrahospitalarias en Infectología del Hnpb. "Aún continuamos con esta tarea, en el recorrido habitual de las salas controlamos curaciones y elementos de entrada como catéteres para prevenir las infecciones y si se producen, saber por qué y aislarlas. Es primordial testear dónde se puede producir un foco infeccioso siendo la higiene y la asepsia del personal y los pacientes, el mejor consejo para no ser transmisores de una bacteria o un virus", remarcó.

Desde hace tres años es suboficial encargada de la sala de internación quirúrgica 2A del Hnpb donde se encuentran los pacientes pre y posquirúrgicos. Cuando concluya sus estudios de Infectología, tiene en mente continuar su formación en Nutrición o Fonoaudiología y seguir perfeccionándose.

Hoy, en medio de la pandemia, el coronavirus es una amenaza pero para ella es un área más de aprendizaje, que sumará mucho a su experiencia profesional. "Lamentablemente me ayudará en mis prácticas y en mi conocimiento sobre Infectología. Es una oportunidad triste de aprender, porque uno no desearía que esté pasando esto", señaló.

Su formación y recuerdos

En Palpalá Micaela Villalovos tiene a sus padres y hermanos con los que está en permanente contacto. Fue la única de la familia que eligió la carrera naval y están muy orgullosos de su destino. Mientras estudiaba el Profesorado en Química en su ciudad natal, y faltándole sólo año y medio para recibirse, se encontró con dos amigos y excompañeros del colegio secundario. Ellos le contaron que habían ingresado a la Armada Argentina y “como si el destino estuviera marcado”, dejó todo y me inscribí en la Armada.

“Es difícil dejar a la familia, pero a veces hay que arriesgarse por cumplir los sueños y las metas personales; y yo estaba convencida de que lo mío era seguir con la carrera militar. Mis amigos aún se encuentran en la Armada y acá me he encontrado con mucha gente de Palpalá; de mi provincia, de Salta y Tucumán, de donde somos la gran mayoría”, dijo con orgullo. Ingresó a la Escuela de Suboficiales en el 2000 y dos años y medio más tarde egresó con la especialidad de Enfermería. Su primer destino fue en Puerto Belgrano, en el Hospital Naval, trabajando en diferentes salas y departamentos. Luego estuvo en el Hospital Naval “Cirujano Mayor Doctor Pedro Mallo” en Buenos Aires. “La Armada es mi hogar, todos los días. Ella me dio la posibilidad de conocer muchos lugares y personas y especializarme mucho”, enfatizó.

Lo que más extraña de Jujuy además de su familia, son “los atardeceres, cuando empieza a refrescar por la noche el cielo de Palpalá se ve despejado, claro y luminoso y las estrellas son hermosas”, rememoró. También las humitas que cocina su madre y las fiestas patronales, especialmente las que se realizan en honor a la Virgen de Río Blanco en octubre y la del Milagro en la provincia de Salta. Tiene una hija Lourdes de 15 años y hace dos años se casó con el teniente de Navío Daniel Nolasco.