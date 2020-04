Júpiter, Venus y la Luna se alinean para formar una "carita feliz" en el cielo

Quizás sea una señal o tal vez no, depende de quién lo interprete, pero lo cierto es que el próximo 16 de mayo, los astros desde el espacio nos dedicarán una sonrisa.

De acuerdo con la NASA, la luna en su fase creciente se ubicará en esa fecha por debajo de Júpiter y Venus que, a su vez, estarán alineados. El resultado para contemplar de lejos será una alentadora "carita feliz" en tiempos de pandemia.

#HeadlineChallenge: The world needs reasons to smile - and the solar system is about to give us a helping hand. On May 16, a crescent moon, beneath Venus & Jupiter, will form a smiley face in the sky...@PeteBarronMedia goes with PUT ON A HAPPY SPACE. pic.twitter.com/G6Tmz0Lx34