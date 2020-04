Cinco nuevas muertes y los infectados ya son 4.003

Cinco personas murieron por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas y fueron diagnosticados 111 nuevos casos positivos, con lo que suman 197 los fallecidos y 4.003 los infectados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, en un contexto donde el presidente Alberto Fernández aclaró que "no hubo conflicto" con los gobiernos provinciales que decidieron no habilitar salidas recreativas para zonas de bajo riesgo.

Del total de casos registrados hasta el momento, 905 (22,6%) son importados, 1.725 (43,1%) contactos estrechos de casos confirmados, 897 (22,4%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica, informó el Ministerio de Salud.

Los cinco nuevos fallecimientos son de dos mujeres, una de 81 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 70, en la provincia de Córdoba; y tres hombres, dos de 81 y 68 años, ambos residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba) y otro de 90, en la provincia de Chaco, por lo que el total de decesos es de 197 desde el inicio de la pandemia en el país. En tanto, el presidente Alberto Fernández señaló que "no hubo conflicto" con los gobiernos provinciales que decidieron no habilitar las salidas recreativas para zonas de bajo riesgo y enfatizó que cada evaluación es potestad de las autoridades locales, en el marco del aislamiento social obligatorio que el Gobierno nacional extendió hasta el 10 de mayo próximo para mitigar los efectos del nuevo coronavirus.

"Lo único que tienen (los gobernadores) es vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado; me han acompañado en todas las medidas y son quienes conocen el territorio junto a los intendentes", por lo que "entiendo lo que dicen y los acompaño, no tenemos ninguna diferencia", subrayó ayer Fernández en una entrevista con radio Con Vos. Asimismo, el Gobierno nacional relanzó ayer una nueva versión de CuidAr, la aplicación que posibilita el autoexamen de síntomas de coronavirus con nuevas herramientas de cuidado y prevención y el permiso de circulación.

El Gobierno analiza plan para reactivar créditos

El Gobierno analiza un plan basado en créditos a tasas bajas y la reactivación del mercado de capitales, para administrar la crisis económica cuando se comience a salir de la emergencia sanitaria y la cuarentena.

El presidente Alberto Fernández ya comenzó a analizar las medidas junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. La idea central es abaratar el costo de los préstamos en pesos y desarrollar medidas que vayan en ese sentido, para cuando pueda reiniciarse la actividad productiva, según revelaron fuentes oficiales. Según trascendió, el Bcra buscará ir bajando gradualmente las tasas de créditos, principalmente los destinados a la pequeña y mediana empresa, que concentran más del 70 por ciento del empleo privado. El futuro plan de emergencia económica buscará también reactivar el mercado de capitales local, para el financiamiento de la emergencia social y el presupuesto de este año, que golpeado por la crisis del coronavirus aún no termina de definirse.

También a través del Banco Central se dejarán de colocar las Letras de Liquidez en los bancos, para que el sistema financiero utilice esos fondos para comprar bonos del Tesoro y otorgar los créditos. Parte del plan consiste en la emisión de bonos por parte del Tesoro a tasas por encima de la inflación, y compensar los créditos productivos que se destinarán a tasas más bajas que el alza de precios. El Bcra buscará bajar los niveles de encaje y permitir que los bancos puedan ampliar sus niveles de inversión en esos títulos y evitar así que presione sobre el tipo de cambio y su consecuencia en los precios internos al consumo.

Préstamos a tasa cero para trabajadores independientes por caída de ingresos

El Gobierno estudia extender los créditos a tasa cero para más trabajadores independientes que sufren en una caída en sus ingresos por la cuarentena, en medio de la pandemia de coronavirus, trascendió ayer.

El Gobierno estima que alrededor de 2,4 millones de personas del universo de trabajadores independientes formales pueden ser beneficiarios del crédito a tasa cero, según trascendió en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esto incluye a los monotributistas que no tienen otro trabajo en relación de dependencia o son jubilados, no son proveedores del Estado, y tuvieron caídas de ventas y compras en el período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril. También los autónomos que no están empleados en relación de dependencia, no son jubilados, no son directores de sociedades y tuvieron baja en la facturación. Según un informe de Desarrollo Productivo, el 75% de los monotributistas, empleados independientes, vio “severamente afectado” su situación social por la caída de sus ventas y servicios. En el caso de los trabajadores autónomos, siete de cada diez (71%) tuvieron bajas en su facturación y en sus compras.

Las cifras surgen del informe técnico oficial basado en la información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Según la información oficial, el país tiene 5 millones de trabajadores independientes y representan un 26% del total del empleo del país entre trabajadores independientes informales o cuentapropistas que trabajan en negro y por otro los formales inscriptos en regímenes especiales de la Afip. Los monotributistas sociales que suman alrededor de 800 mil personas no cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia, mientras que otros 450 mil de las categorías A y B sí pudieron.

Desaconsejan que haya sesión presencial

El cuerpo médico de la Cámara de Diputados presentó ayer un informe a los presidentes de bloques e interbloques del cuerpo por el cual “desaconseja” llevar a cabo una sesión presencial en el recinto del Congreso, “dadas las dimensiones del mismo” y ante el consecuente incumplimiento de poder cumplir con las medidas de prevención requeridas. En el marco de la reunión de Labor Parlamentaria, que comenzó ayer a la tarde y se desarrollaba hasta tarde, el oficialista Frente de Todos apeló a ese informe para desestimar la posibilidad de una sesión presencial e insistir con la modalidad virtual, alternativa que es rechazada por Juntos por el Cambio.

El debate fue intenso e incluso hubo diferencias en el seno del bloque opositor de Juntos por el Cambio. El punto de conflicto tiene que ver con el formato: mientras que el oficialismo y algunas bancadas minoritarias de la oposición sostienen que se puede desarrollar una sesión virtual directamente, el grueso de Juntos por el Cambio asegura que primero hay que reformar el reglamento con dictámenes de comisión y una sesión especial presencial con ese propósito.