Colegios pudieron pagar a medias los sueldos

Ester Lizárraga, presidenta de la Asociación jujeña de instituciones de educación privada (Ajiep), refirió que el pago de las cuotas en los colegios privados no confesionales se produjo en "un término medio", y el pago de los salarios se pudo concretar en general, aunque se hizo muy complejo debido a que estas instituciones educativas dependen "pura y exclusivamente" del pago de las cuotas de los padres, ya que no tienen subvención del Estado. También apuntó que recibían un aporte extraordinario en concepto de suma fija, pero que hasta el momento no tenían ninguna novedad de pago.

En cuanto a cómo se viene registrando el pago de las cuotas en el transcurso de la cuarentena debido a las medidas sanitarias arbitradas por el coronavirus, y la consecuente suspensión de asistencia de los alumnos y docentes a los establecimientos educativos, la titular de Ajiep, dijo que se hicieron en un término medio. "Hablando en nombre de Ajiep, en el que somos dieciséis los colegios de gestión privada asociados nucleados, no tengo conocimiento de cómo le ha ido específicamente a cada uno.

Y digo que fue en un término medio porque algunos hemos tramitado ante el Ministerio de Educación el permiso para que nos habiliten a abrir los colegios porque hay muchísima gente que no domina las redes sociales y las tecnologías para los pagos, transferencias y demás, porque hay muchos abuelos que se hacen cargo del pago de las cuotas de los niños. Pero, a nosotros en el caso específico del Colegio Modelo Palpalá, nos ha ido bien con esta apertura porque acudieron los papás a pagar las cuotas, los que no tienen acceso a la tecnología".

Aclaró al respecto que esta situación "no se dio en todas las instituciones educativas de este universo que son dieciséis, porque algunos abrieron y otros que no tuvieron problemas no lo hicieron. Aunque el permiso fue dado para todos, con todas las precauciones del caso en los colegios, y ordenando a los papás con todas las atenciones sanitarias inherentes a los cuidados y con permisos especiales". Lizárraga aclaró al mismo tiempo que no tiene por qué haber recargos en el pago de cuotas, debido a que "nosotros informamos antes que comiencen las clases a los padres, cuánto van a costar las cuotas, y solamente se aumenta la cuota después, si hay una paritaria docente y si el Gobierno aprueba el aumento de la cuota, sino no hay porqué aumentar las cuotas". Respecto al pago de los salarios, la docente explicó que "lo difícil de recabar esta información en general, por cuanto estamos trabajando mucho con el tema de la educación a distancia, aunque no es nueva la tecnología porque hace diecinueve años que tenemos internet, pero la metodología para aplicar por los docentes, ocupa nuestro tiempo".

Por otra parte, agregó que "tengo entendido que la mayoría de los colegios ha pagado los salarios, pero se nos hace muy complejo atender este tema porque dependemos pura y exclusivamente del pago de las cuotas de los padres. Nosotros, los colegios de Ajiep, no tenemos el aporte del Estado como tiene la mayoría de los colegios confesionales, entonces, nosotros afrontamos los costos con el pago de las cuotas de los padres".

Esperan aporte extraordinario

Ester Lizárraga dijo que “continúan dictándose las clases por internet en un cien por cien y con hermosos resultados, realmente muy buenos, pero hablo desde mi función en el Colegio Modelo que yo conozco. Nosotros, prácticamente en el año 2003, hemos presentado un proyecto que se llamaba "Escuela e internet para todos’, donde ya hace diecisiete años incentivábamos a las maestras y hablábamos del internet como una caja de Pandora del conocimiento, para que las docentes trabajen con eso, porque nuestra filosofía era que el docente no tiene ningún derecho de negarles a los niños la posibilidad de estos aprendizajes y de todo a lo que se puede acceder con internet. Para ello, tenemos nuestros especialistas técnicos y todos los que estamos trabajando con Google clasroom, que es una herramienta espectacular, ya no WhatsApp, Facebook y esas cosas, hay muchas más, pero nosotros hemos impuesto para todos los docentes para unificar criterios; porque hay diversas herramientas que cada colegio habrá dejado que los docentes adapten a la que más le convenía.

Lo que sí, todos los colegios lo están brindando con mucho sacrificio diría, porque los padres llaman para hacer preguntas a cualquier hora, así que las maestras tienen que estar prácticamente a disposición de los padres cuando tienen alguna dificultad de algo”. Resaltó que “somos colegios que no estamos recibiendo ningún aporte del Estado” y que “esa es una gran asimetría desgraciadamente irresuelta en nuestra provincia”. También destacó que “por ahora no hay forma de comunicarnos por problemáticas que tenemos con autoridades del Ministerio de Educación, porque no hay quién nos atienda; no reciben notas ni nada. Solíamos tener un aporte extraordinario en concepto de suma fija que hasta el día de la fecha no tenemos ningún tipo de noticia”.