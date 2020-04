Ya son diez las provincias que no permitirán salidas

Las provincias de Tucumán, Corrientes, Misiones, La Pampa, Catamarca, Formosa y La Rioja no permitirán las salidas recreativas contempladas en la nueva etapa del aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus, y se suman a la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que ya habían anunciado en un comunicado conjunto que tampoco implementarían los paseos controlados.

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno de Córdoba sostuvo que la cuarentena continúa y que los municipios "no pueden avanzar en disposiciones particulares", ya que el COE "analizará las propuestas que surjan para incorporar posibles excepciones", en localidades del interior provincial.

En Formosa, el Gobierno decidió suspender provisoriamente desde ayer el ingreso a toda persona a la provincia, mientras que con respecto a las salidas recreativas, la administración local anunció que de momento no están permitidas ya que "se encuentran en estudio para ser aplicadas".

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que la provincia tampoco habilitará las autorizaciones de las salidas de esparcimiento al menos hasta la próxima semana: "Esta es una provincia que si bien no tiene circulación activa, sí la tienen las jurisdicciones y países cercanos que nos rodean", afirmó Bordet y destacó que buscan "no dilapidar el esfuerzo realizado este tiempo".

"El esparcimiento puede esperar una semana más, pero cada municipio puede solicitar la excepción y emitir las salidas, aunque deberá elevar un protocolo con medidas de control que se determinará si es o no es factible", agregó.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, confirmó que en esa provincia no se habilitarán las salidas recreativas ni las actividades físicas, aunque sí comienza hoy la apertura de algunas actividades como "inmobiliarias, construcción privada, abogados y contadores", entre otras.

También el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aclaró ayer que en la provincia "no se autorizarán las caminatas recreativas" durante la próxima etapa del aislamiento social ya que "tiene características particulares", como alta densidad poblacional, "y no están dadas las condiciones" para que eso suceda.

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó a sus pares y aclaró: "No estamos permitiendo salidas recreativas ni actividades deportivas", pero sí habilitó el trabajo de estudios profesionales y consultorios en general, el comercio minorista, las peluquerías, administraciones y cobros de servicios y actividad del personal de casas particulares, según anunció en la Casa de Gobierno.

En esa misma línea actuó el Comité Operativo de Emergencia de Catamarca, que decidió mantener el aislamiento obligatorio sin modificaciones: "Por el momento, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene en los mismos términos y no hay cambios", enfatizaron las autoridades del comité de especialistas.

Los gobiernos de La Pampa y La Rioja decidieron mantener, por el momento, sin cambios las condiciones del aislamiento social en la provincia, de manera que por ahora no habrá salidas recreativas, aunque será una posibilidad a analizar.

El Ejecutivo pampeano informó en un comunicado que a partir de hoy se trabajará en base al DNU recientemente emitido por Presidencia, para sumar más actividades económicas a la cuarentena controlada.

Finalmente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof informó ayer que se aplicará el permiso de salidas de esparcimientos en 33 municipios, la medida fue consensuada con los intendentes del oficialismo y la oposición, con quienes acordó que el aislamiento social obligatorio continuará sin modificaciones en el conurbano.

La aclaración de Kicillof aclara los términos de una comunicación oficial conjunta entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en la que informaban el domingo que "la restricción continúa" en esos distritos.

Por su parte, en San Luis, Tierra del Fuego y Mendoza sí estarán permitidas las salidas recreativas aunque con limitaciones.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aclaró en la noche del sábado que "veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones". Entre las actividades permitidas, se incluyen las salidas de esparcimiento, aprovechando la luz solar, por una hora, en un radio de hasta 500 metros del lugar de residencia y sin uso de juegos comunes en espacios verdes como hamacas y toboganes.

En comunicación con Télam Radio, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que en la provincia habilitarán a partir de esta semana "las caminatas recreativas para toda la población, desde las 11 de la mañana hasta las 15". Y en Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez confirmó ayer que las personas podrán salir, durante una hora, a recrearse como máximo hasta a 500 metros de su domicilio, en días y horarios que dependen del último número de su DNI.

Bajaron las enfermedades respiratorias y el sarampión

El porcentaje de disminución de enfermedades respiratorias alcanzó el 50 por ciento respecto del año pasado. Algunas enfermedades respiratorias registraron una disminución de hasta el 50 por ciento respecto de 2019, en tanto desde hace tres semanas no se reportan casos nuevos de sarampión, lo que según los especialistas es efecto del aislamiento, aunque advirtieron que es “fundamental” cumplir con la vacunación.

Según el último Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, publicado el fin de semana, en Argentina hasta la semana 14 (del 30 de marzo al 5 de abril) se registraron 91.693 casos de ETI (Enfermedad Tipo Influenza); 13.193 casos de neumonías, 13.054 casos de bronquiolitis en menores de dos años y 4.503 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave, que es toda infección con fiebre mayor de 38º, tos y que requiere hospitalización. En el mismo informe se señala que “las notificaciones clínicas a nivel país” de estas enfermedades “se encuentran por debajo de las esperadas para el mismo período de años previos con una marcada disminución de la notificación”. En efecto, si se compara con el Boletín de la misma época de 2019, hasta la semana 15 que fue entre el 8 y el 14 de de abril, de ETI había notificados 116.531 casos; de neumonía, 20.469 casos; de bronquiolitis en menores de dos años, 27.444 casos, y de Infección Respiratoria Aguda Grave, 9.867 casos; es decir que en estas últimas dos enfermedades la reducción fue prácticamente a la mitad.

“Para todo lo que es enfermedad infectocontagiosa, y sobre todo para aquellas que se transmiten por vía respiratoria, tanto el aislamiento como las medidas de higiene personal que se han incorporado a partir de la pandemia han significado una ventaja”, indicó a Télam el médico infectólogo del Hospital Pirovano Ricardo Teijeiro. El especialista, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), advirtió que, “no obstante, no hay que relajarse con respecto a la vacunación que debemos hacer de acuerdo a los grupos de edad porque no vaya a ser que por no vacunar nos descuidemos y empecemos a tener más coqueluche (tos convulsa) o que se continúe con el brote de sarampión”. “Es muy importante esto porque si no vacunamos en el momento que hay que hacerlo, cuando se retome la escolaridad, vamos a tener brotes de enfermedades para las que teníamos herramientas de prevención”, sostuvo.

En relación al sarampión, el último Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica señaló que “desde la semana 35 de 2019 (que fue del 26 de agosto al 1 de septiembre) y hasta la semana 16 de 2020 (del 13 al 19 de abril) se registra el brote de sarampión más extenso desde la eliminación de la circulación endémica, con 155 casos confirmados, incluida una defunción”. De estos 155 casos, 145 tuvieron origen desconocido y 10 fueron importados de Brasil, Estados Unidos y un caso con antecedente de viaje a Turquía, Israel y España. Según se verifica en el gráfico de evolución del brote, no se reportaron nuevos casos en el país desde la semana 13, que va desde el 23 hasta el 29 de marzo, una semana después de que se determinara la suspensión de clases por la pandemia.

Según el Boletín, la fecha de exantema (erupción en la piel) del último caso identificado en la Ciudad de Buenos Aires fue del 16 de febrero, correspondiendo a un caso importado, mientras que los últimos casos de la provincia de Buenos Aires se identificaron en los partidos de Quilmes (exantema 3/3/2020), Moreno (exantema 5/3/2020), Lanús (caso importado con exantema del 14/3/2020), Almirante Brown (caso de origen desconocido, exantema el 18/3) y Ezeiza (2 casos de origen desconocido con exantema del 17 y 19/3/20).