Agremiados desea rever descensos

El arquero y capitán de Central Córdoba de Santiago del Estero, Diego Rodríguez, confió anoche que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) le pedirá a la AFA que revea la postura de jugar sin descensos en el fútbol argentino hasta la temporada 2021.

"Nosotros como jugadores vamos a pedir que los descensos se mantengan para la próxima temporada. Nos parece ilógico y creemos que habrá una merma en el nivel del fútbol argentino", sostuvo el guardavallas de la entidad santiagueña.

La AFA, ante el brote de coronavirus que mantiene parada la actividad oficial, resolvió en las últimas horas decretar la "finalización de la temporada" suprimiendo los descensos en todas las categorías del fútbol argentino. Pero extendió la medida en Primera hasta la temporada 2020-2021

"En esta temporada nos parece correcto que no haya descensos porque hay partidos que no se jugarán. Pero en la próxima no vemos argumentos para que no haya descensos", dijo el exarquero de Independiente y Rosario Central.

Con la supresión de los retrocesos a la Primera Nacional, la máxima categoría elevará a 28 la cantidad de equipos para el campeonato venidero. "En un torneo de 28 equipos, algunos no jugarían por nada. Eso lo sabemos. Y automáticamente, los clubes no irían a buscar jugadores para reforzarse", explicó.

Rodríguez entiende que la pandemia es "el argumento que utilizarán para sanear los clubes. Pero está claro que muchas instituciones apostarán a utilizar únicamente juveniles", expresó.

Según el guardavallas, de 30 años, si no hay descensos "la competitividad en la Liga no será la misma. Seguro habrá siete u ocho equipos que no pelearían por absolutamente nada", contempló.

Rodríguez también se refirió al mentado tema de la extensión de los contratos de los futbolistas a los que, el próximo 30 de junio, se les vencerá los vínculos. "A partir de junio en adelante no se ha planteado nada aún. Es difícil saber qué pasará con los colegas que quedan en libertad el próximo 30 de junio. No sólo en Primera sino también en la Primera Nacional o en la B Metropolitana, muchos jugadores se quedarán sin trabajo. Calculamos que entre 1.500 futbolistas se pueden quedar sin cobrar", alertó Rodríguez.