"Un desafío que asumí con sus riesgos y me siento preparada"

Mariela del Carmen Martínez es una de las especialistas que está a cargo del hospital de campaña montado en la Ciudad Cultural y en diálogo con El Tribuno de Jujuy contó su experiencia considerando que es un desafío para ella, que trajo riesgos en su vida y cambios en su rutina diaria como tener que aislarse en su casa.

Un equipo interdisciplinario funciona en el hospital de campaña que está montado en el predio de la Ciudad Cultural.

Es licenciada en Enfermería y tiene 20 años de antigüedad en el hospital "Pablo Soria" y dentro del dispositivo es la directora de Procesos Médicos.

Al respecto comentó que "es un desafío estar al frente de este equipo interdisciplinario y no solo profesional sino también vocacional porque cuando me llamaron no pensé en la patología, en infectarme y no mostré inseguridad en mi persona. Fue sin consultar a mi familia, solo sentí que tenía que decir sí y que era mi momento. Un desafío que asumí sabiendo los riesgos y me siento preparada pese a que no medí las consecuencias ni me fijé si tenía límites o ganaba más".

"Acá entra en juego lo vocacional porque es un contexto extraño y no medí los riesgos, aun poniendo en riesgo a mi familia no lo medí y creo que en el marco de esta catástrofe mundial. Entonces al ser una catástrofe los expertos en salud tienen que visionar y en eso puedo decir que el COE visiona", añadió.

Asimismo, comentó que "el doctor Jure me convocó para ser parte del equipo desde la dirección junto a Carlos Rodríguez que es el director administrativo, cuando nos convocaron de inmediato acepté esta propuesta para beneficio a la comunidad y para que todos estén preparados en lo que es el Covid-19".

Se siente preparada

Desde el 18 de marzo se hizo cargo y "fue algo muy honroso para mí porque me convocaron. Yo me siento muy preparada, fui parte de los inicios del Same, tengo experiencia en emergentología hospitalaria y prehospitalaria. Traje toda la fuerza y confié en mis capacidades como gestora y docente que soy en enfermería", aseguró.

En ese sentido remarcó que "no quiero dejar de destacar el trabajo de los doctores Cárdenas, Jure y todo el Ministerio de Salud, Infraestructura y los que promovieron esta iniciativa. Recuerdo cuando llegué al hospital de campaña por primera vez, era un día feriado. Llegué y estaba la infraestructura lista y todo el montaje, recibí las camas, los colchones y los demás instrumentos".

Sobre los inicios de este dispositivo contó que en un principio eran solo cinco personas: enfermeras, enfermeros y un administrador.

"Cuando llegamos empezamos a ubicar sillas, las camillas, estantes, tubos de oxígenos, etc. al poco tiempo empezamos a tener más mano de obra y todo este tiempo nos encargamos de organizar eso porque cuando llegaron los colectivos, las personas que vienen de otras provincias ya tenían el lugar listo", dijo.

Al arribar estas personas ya contaban con todo lo necesario para recibirlos e intentaron que se sientan cómodas pese al nerviosismo y estrés que les puede ocasionar el contexto por el que se encuentran atravesando.

Cambios en su casa

Su esposo es enfermero y antes de la pandemia ya eran muy cuidadosos, pero asegura que esos cuidados aumentaron desde que apareció y más cuando Martínez ingresó al hospital de campaña.

Al ser un matrimonio acostumbrado a tratar sobre enfermedades y cuestiones de salud entre sí y con sus hijos, contó que los pequeños están al tanto de todo. Por prevención tuvo que aislarse en su casa y duerme en una habitación aparte.

Salud supo dimensionar y anticiparse

María Martínez también destacó el trabajo del Comité Operativo de Emergencias en la provincia de Jujuy ponderando su accionar visionario anteponiéndose a los hechos. En ese contexto indicó que “siempre digo que el COE es como una nave espacial con extraterrestres porque vas a las reuniones y ellos van más allá, son visionarios. Y si son así tenemos que adaptarnos a ellos y tener bien en claro que todo puede pasar y no hay que minimizar nada. Por eso Jujuy está como referente a nivel nacional porque visionó e invierte mucho en la prevención, en todo un equipo gigante que está al frente de esta situación”.

Explicó que detrás de todo el despliegue de recursos humanos y materiales que posee la provincia para luchar contra el coronavirus hay técnicos en laboratorios, bioquímicos, epidemiólogos, trabajadores sociales, psicólogos, operadores de Same, estadísticos, encargados de facturación, médicos, enfermeros, mucamas, camilleros, entre otros. “Por todo lo que fui aprendiendo en el COE tomé la decisión de aislarme lo más que pueda en mi casa, porque nos inculcaron que tenemos que anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Si llegara a haber un paciente positivo tenemos que hacer cuarentena como ocurrió con el personal de salud que está en el hospital San Roque”, agregó.

Al consultarle sobre a donde irían los pacientes si habría un brote en la provincia de Jujuy afirmó que “todo el tiempo hablamos de clasificar lo que podría pasar, a donde irían los pacientes que llegarían en caso de que esto avance. Estamos categorizando según la necesidad de la sociedad, del sistema de salud y de la persona que ingresa al hospital. Hasta el momento es todo preventivo y queremos cuidar a toda la sociedad”.

Cuidar a los que llegan

Martínez sostuvo que todas las personas que están aisladas dentro del hospital de campaña reciben los mejores cuidados y ellos están atentos a todo lo que necesitan, a la mercadería que precisan, a la ropa o hasta hay enfermeras que salen a comprar las necesidades básicas que precisan estas personas. “Siempre pensamos en estas personas, en su bienestar y también los atendemos en otros problemas de salud que ellos tienen. El enfermero no se puede desentender de lo que ellos necesitan, algunos se ponen ansiosos o se quieren escapar, pero tenemos psicólogos que los atienden”, manifestó. Para finalizar señaló que “mi evaluación es que el sistema de salud no se equivocó, supo dimensionar, prevenir y anticipar”.