El reinicio de clases es una gran duda en la mayoría de los países

España y Francia, dos de los países más afectados por el coronavirus, presentaron ayer planes de liberación gradual de actividades con el reinicio de las clases como una de las medidas más controvertidas, mientras Australia y Nueva Zelanda relajaron sus restricciones tras controlar sus brotes.

Alemania admite que las escuelas no volverán a la normalidad por lo que resta del ciclo lectivo.

Pero al otro lado del planeta, Brasil está convirtiéndose en uno de los epicentros de la pandemia, mientras crecen las dudas sobre si Japón podrá ser sede de los ya pospuestos Juegos Olímpicos el año próximo si para entonces no hay una vacuna contra el virus.

En todo el mundo, una de las cuestiones clave es cuándo podrán abrirse las escuelas como parte del levantamiento gradual de cuarentenas para permitir la reactivación de las golpeadas economías.

Aunque parece que el coronavirus afecta menos seriamente a los niños que a los adultos, autoridades sanitarias, docentes y padres están preocupados por el riesgo para la salud que podría acarrear la reapertura de las escuelas.

Pero también muchos padres tendrían serios problemas para volver a trabajar sin un lugar seguro adonde dejar a sus hijos.

En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció un programa de flexibilización de la cuarentena en cuatro etapas de dos semanas cada una, que se pondrá en práctica en forma "asimétrica" según la situación de la pandemia en cada región.

Las clases en general fueron aplazadas hasta septiembre, cuando se iniciará el próximo año lectivo, y solo en la tercera fase podrán abrir establecimientos para niños menores de 6 años cuyos padres deban salir a trabajar y aquellos que realizan pruebas de ingreso a universidades.

En Francia, el primer ministro, Édouard Philippe, presentó ante el parlamento un plan de reanudación gradual de actividades, que incluye la vuelta a clases el 11 de mayo para las escuelas primarias, el 18 para las secundarias -chicos entre 11 y 14 años- y universidades y en junio para los liceos, instancia previa a la universidad, para alumnos de entre 14 y 18 años.

Los padres podrán decidir si mandan o no a sus hijos a la escuela.

En Alemania, los gobiernos de los 16 estados federados acordaron que las clases se reanudarán dependiendo de la evolución del brote en cada una de las regiones, de las necesidades educativas de cada grupo de alumnos y de las posibilidades de los colegios.

En la vecina Austria, que el viernes próximo levantará casi todas sus restricciones y reabrirá incluso hoteles, restaurantes y lugares de ocio, los alumnos de primaria y secundaria volverán a clases entre el 4 y el 29 de mayo.

Grecia, que hasta ahora mantenía una baja cifra de muertos por el virus (136), flexibilizó algunas restricciones desde del próximo lunes y la actividad educativa se reanudará progresivamente a partir del 11 de mayo, con la reapertura de las clases para los que finalizan este año el secundario.

En Estados Unidos, el país con más casos (1,01 millones) y muertes (58.365) por coronavirus, el presidente Donald Trump urgió a los gobiernos de los diferentes estados a "considerar seriamente" reabrir las escuelas públicas antes del fin de ciclo lectivo, en junio, pese a que decenas de ellos ya dijeron que no sería seguro para los estudiantes.

Trump también admitió que los muertos por coronavirus en el país podrían llegar a 70.000, luego de decir varias veces este mes que serían 60.000.

En Nueva York -la ciudad más afectada dentro del estado más castigado por la pandemia-, el alcalde, Bill de Blasio, anunció que las escuelas implementarán un sistema de calificación diferente para la mayoría de los estudiantes, que están cursando clases virtuales.

Según ese esquema, habrá sólo dos notas ("cumple los estándares" o "necesita mejorar") para los alumnos de jardín de infantes a quinto grado y tres ("cumple los estándares", "necesita mejorar" o "curso en progreso") para los de sexto a octavo.

En Nueva Zelanda, que sólo contabilizaba 1.124 contagios (dos en el último día) y 19 muertes por coronavirus, unos 400.000 trabajadores regresaron ayer a sus labores, al autorizarse la reapertura de 75% de las actividades, y hoy abrirán las escuelas pero solo para los pocos estudiantes que no puedan realizar actividades de manera remota.

Asimismo, en Australia (6.725 contagios y 84 muertes) reabrió ayer la famosa playa Bondi Beach, en Sydney, que se llenó de personas que solo pueden estar allí de día y deben mantener el distanciamiento social. En todo el mundo había 3,11 millones de casos confirmados y 216.808 muertes por coronavirus, según la base de datos en línea de la Universidad Johns Hopkins, o 2,95 millones de contagios y 202.597 decesos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que actualiza su balance sólo una vez por día. Uno de los casos más preocupantes era el de Brasil, que batió su récord de muertes por coronavirus en un día, con 474; acumulaba ayer 71.886 contagios y 5.017 decesos, según reportó el Ministerio de Salud, y se afianzaba como el undécimo país en cantidad de casos confirmados y el noveno por fallecimientos.

Siete millones de embarazos

“Violencia de género y otras prácticas nocivas podría dispararse a razón de millones de casos en los próximos meses”. “Por cada 3 meses de confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos”. Más de 47 millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos, provocando 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses a nivel mundial, reveló ayer un informe del Unfpa, el organismo de las Naciones Unidas especializado en la salud sexual y reproductiva, al analizar el impacto de la pandemia por la Covid-19 en la salud de las mujeres, derechos que en Argentina son “prestaciones esenciales” que “se están priorizando”, dijeron funcionarias del país.

El documento, al que tuvo acceso Télam, identificó que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados, violencia por razón de género y otras prácticas nocivas “podría dispararse a razón de millones de casos durante los próximos meses", por el contexto de pandemia. Entre los datos analizados, el estudio concluyó que “es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medianos no puedan acceder a anticonceptivos modernos, y se prevé que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes”.

Y agregó que “por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos”. “Este informe ratifica que el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva son prestaciones esenciales, y la importancia de garantizar el acceso a estas prestaciones. En Argentina la interrupción legal del embarazo (ILE) es un prestación de urgencia sensible, al tiempo que hay que garantizar, y se están priorizando”, dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Para Natalia Kanem, directora ejecutiva del Unfpa, “estos nuevos datos muestran el efecto catastrófico que pronto podría tener la Covid-19 en las mujeres y niñas de todo el mundo. La pandemia agrava las desigualdades, y las mujeres y niñas que ahora corren el riesgo de perder su capacidad para planificar sus familias y proteger sus cuerpos y su salud se suman por millones”, analizó.

Y subrayó que “la salud y los derechos reproductivos de las mujeres deben salvaguardarse a toda costa. Los servicios deben continuar prestándose, los suministros deben entregarse, y debe protegerse y prestarse apoyo a las personas vulnerables”. En tanto, Mariana Isasi, oficial de Enlace de Unfpa Argentina analizó para Télam que “por un lado, no todas las provincias están garantizando la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y por el otro, hay mujeres que prefieren no salir a buscar los anticonceptivos para no exponerse a contraer la Covid- 19”. Asimismo “el aumento de la pobreza por la disminución de la actividad económica también tendrá consecuencias en la salud sexual y reproductiva dado que solo un 32% de las mujeres en Argentina acceden a anticonceptivos a través del sistema público de salud”, agregó.

“Desde Unfpa estamos señalando, al igual que el Estado Nacional, que los servicios de salud sexual y salud reproductiva son esenciales. Restringirlos puede tener un impacto fuerte en la vida de cada una de estas mujeres y niñas, su comunidad y el país, y estamos apoyando a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva para que pueda garantizar este derecho fundamental para la salud de las mujeres y las niñas”, destacó la funcionaria. Consideró que Argentina “cuenta con una ventaja respecto a otros países porque desde 2009 cuenta con un Programa de Salud Sexual y Reproductiva creado por ley y una provisión gratuita de una amplia canasta de métodos anticonceptivos, y cuenta con el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional, política pública que focaliza en las 12 provincias con mayores tasas de embarazo no intencional en la adolescencia”.

Isla por su parte confirmó que “desde la Dirección se emitieron recomendaciones en este sentido y las provincias de Salta, Buenos Aires, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe se han pronunciado acerca de la necesidad de mantener la provisión de servicios de anticoncepción” durante la emergencia por el brote de Covid-19. Y destacó que “en estas directivas provinciales se recomiendan adaptar los procedimientos de acceso a métodos anticonceptivos e ILE para garantizar la provisión permanente”.