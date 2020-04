La Esperanza contrató a 210 nuevos empleados

Con la mirada puesta en la zafra 2020, la empresa adjudicataria de Ingenio La Esperanza, incrementó la mano de obra tendiente a dejar en condiciones tanto la fábrica como el campo para la presente molienda, así lo aseguró el secretario general del sindicato Sergio Juárez, quien indicó que, en la primera semana de mayo, ya estaría trabajando el 100% de los trabajadores, a los que ya se sumaron 80 permanentes y 130 operarios de empresas tercerizadas. Por otro lado, sostuvo que hay incertidumbre respecto al depósito de la segunda cuota que hoy, debe realizar el grupo Budeguer por un monto de 3 millones de dólares, por la compra de la unidad productiva y hectáreas de tierra. El dirigente subrayó que Budeguer, no dio cumplimiento con el primer depósito de 2 millones de dólares correspondiente a la primera cuota, que debió realizar el pasado 30 de octubre, argumentando que estaba realizando inversiones en campo y en fábrica, lo que consideró que "una cosa no tiene nada que ver con la otra" y espera a que el juez de la Quiebra Juan Calderón brinde información.

Ayer, el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ingenio la Esperanza junto a otros dirigentes, se hizo presente en la fábrica a fin de constatar la revisación y el ingreso de los trabajadores para este mes de mayo y verificar la situación del personal mayor de 60 años que cuando comenzó la cuarentena no siguió prestando servicio, por cuanto la empresa acató el DNU a nivel nacional. "Hoy están volviendo a trabajar, entre fábrica y campo, tenemos prácticamente el 90% del personal trabajando y eso es muy bueno porque durante este Covid 19, no ha parado la empresa. Después de la desgracia del 21 de noviembre, esto tiene que seguir funcionando y están en plena reparación de la fábrica", dijo Juárez. En lo referente a las tareas culturales realizadas en el campo, indicó que la materia prima está mucho mejor de lo que estaba el año pasado, "en Miraflores están haciendo la plantación manual y con maquinaria, en los cañaverales hicieron una buena inversión el año pasado en cultivo y abono, se han abonado casi 4 kilos por surco, eso es muy bueno para el rendimiento. En fábrica se están haciendo trabajos nuevos y refacciones en las calderas que después del incendio quedaron destruidas, esto va a demorar el comienzo de zafra, sabemos que los otros ingenios estarían la segunda quincena del mes de mayo o los primeros días de junio, nosotros todavía no tenemos fecha exacta del comienzo de zafra, seguramente y viendo cómo está el tema de reparación, podemos hablar para Julio o posiblemente agosto", acotó.

Explicó que en el sector de las calderas se está haciendo todo nuevo y en cuanto a la planta deshidratadora de alcohol, donde se registró el incendio, posiblemente este año no funcione. "Le estamos pidiendo a la empresa que sea llevada a un lugar alejado de la fábrica y del pueblo como lo tiene Ledesma, creemos que se cumplirá, pero seguramente demandará dos o tres años y está dentro de proyectos nuevos que tiene Ingenio La Esperanza".

Sobre los hijos de los trabajadores fallecidos, expresó que están en tratativas para que puedan ingresar en el inicio de esta nueva zafra y que los otros temas como viviendas y becas lo ve el Ministerio de Producción.

Vencimiento de la 2º cuota

Al referirse al depósito de las cuotas que tiene que abonar el grupo Budeguer por la compra de Ingenio La Esperanza, Sergio Juárez, indicó que este 30 de abril (por hoy), vence la segunda cuota por un valor de 3 millones de dólares, "vamos a esperar unos días para ver qué es lo que pasa, hemos pedido al juez de la Quiebra un informe sobre lo que pasó con el primer depósito, sabemos que no se había efectuado porque supuestamente, la empresa adujo que había realizado inversiones. Queremos saber cuáles son las inversiones y por qué monto. Si han comprado el ingenio tienen que abonar, hay un contrato firmado. No tenemos respuesta todavía del juez, no sé qué oculta. La deuda a nuestra obra social, es grandísima, con los intereses estamos hablando de más de 200 millones pesos y queremos saber quién se va a hacer cargo si el juez de la Quiebra o el Gobierno Provincial. También hay una deuda porque durante 7 años no hicieron los aportes jubilatorios".

Condiciones de venta

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la justicia resolvió adjudicar los activos de Ingenio La Esperanza SA, a Productora del Noroeste SA y a Gestión Inmobiliaria del grupo tucumano Budeguer, por la suma de 50 millones de dólares, pagaderos en un plazo de 17 años, sin ninguna tasa de interés. Dispuso que la suma sea depositada a la orden del citado juzgado con un pago inicial que se desdoblará al momento de quedar firme resolución de venta. Los compradores depositarán el 10% del total de la venta, es decir la suma de 5 millones de pesos y una vez cumplido el pago, se librarán los respectivos oficios para la escrituración libre de gravámenes con plena disposición de 3.300 hectáreas, un segundo depósito a realizarse el 30 de octubre del 2019 por la suma de 2 millones de dólares, cumplimiento este que dará lugar a la escrituración de 1.000 hectáreas más y un tercer depósito de 3 millones de dólares a realizarse el 30 de abril de 2020, y una vez efectuado el depósito se adjudicarán otras 1.300 hectáreas más.

x

x