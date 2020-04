Richeze afirmó que tuvo "miedo e incertidumbre"

El ciclista Maximiliano Richeze, primero de los seis deportistas argentinos de alta competencia que fueron diagnosticados con coronavirus y ya recuperado, reveló ayer que tuvo "miedo e incertidumbre" cuando estuvo internado en cuarentena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Los otros deportistas argentinos contagiados son Facundo Corvalán, Ezequiel Garay, Germán Pezzella, Paulo Dybala y Matías Vargas.

"Tuve un poco de miedo e incertidumbre porque era un virus nuevo y los doctores no sabían cómo iba a evolucionar. No se sabía mucho del virus, qué iba a pasar. Al principio, tuve miedo, sí", le aseguró Richeze a Télam en una exclusiva entrevista -la primera para un medio argentino- desde la ciudad italiana de Bassano del Grappa, en la provincia de Vicenza, situada al noreste del país.

"No sabíamos qué iba a pasar. Me daba miedo porque en el equipo había otros contagiados y no la estaban pasando bien así que no sabía cómo me iba a afectar el virus. Al principio lo viví un poco de inquietud, pero después me fui tranquilizando. Sabía que teníamos una doctora muy buena, que nos iba pasando informaciones y nos decía la verdad", explicó el argentino clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos para el año próximo.

Richeze, miembro del equipo UAE Team Emirates, anunció la noticia de su contagio el pasado viernes 13 de marzo en su cuenta oficial de Instagram desde Abu Dhabi, donde se mantuvo en cuarentena tras competir en el UAE Tour, que fue suspendido cuando faltaban dos etapas por otro caso positivo de coronavirus, el del ruso Dmitry Strakhov, del equipo Gazprom-Rusvelo.

El test del argentino fue el segundo positivo de coronavirus dentro del equipo, ya que el colombiano Fernando Gaviria también confirmó que padecía la enfermedad.

El ciclista bonaerense, de 37 años, estuvo internado 18 días en el hospital Cleveland Clinic Abu Dhabi, donde fue dado de alta el 24 de marzo pasado.

"Sabía que eran muchos días. Había llegado a un estado en el que, si bien tenía los síntomas, no estaba tan mal y veía que no empeoraba. Eso me fue dando un poco de tranquilidad", aseveró el ganador de la medalla de oro en ruta en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Siempre nos atendieron muy bien, haciendo el tratamiento desde el primer día. No esperaron a que el síntoma empeore", destacó.

En otro tramo de la nota con Télam, Richeze -representante olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y múltiple medallista panamericano-, relató sus días de internación en Abu Dhabi.

"Hablaba mucho con mi familia y amigos, siempre por WhatsApp. Miraba series, tratando de no pensar mucho", admitió.

"En la mitad de los días en los que estuve en el hospital empecé a moverme un poco, a hacer un poco de actividad y con eso también pasaba el tiempo. Los doctores me habían aconsejado hacer algo de actividad y así la iba llevando", contó.

Además, reconoció que "no fue fácil salir" del país asiático hacia Italia, donde reside, después de que le dieron el alta médica. "Ya había muchos vuelos cancelados y bloqueados. Fue bastante difícil, complicado. Hasta que no llegué a casa, mi equipo no dejó de ocuparse y hacer todo lo posible para que vuelva", explicó "El Atómico". "Tuvimos que hacer muchas escalas y buscar muchas alternativas para salir. Por suerte pude viajar el mismo día que me dieron el alta porque, al siguiente, cerraron los Emiratos", comentó. "Había salido de casa el 7 de febrero y se iban a cumplir casi dos meses que no estaba con mi familia. Incluso mi compañero de equipo quedó allá y tiene el alta. Está en un hotel pero no pudo viajar", aseveró.

Conmebol, sin apuros

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, afirmó ayer que “no hay apuro” para volver a la actividad ya que actualmente la lucha ante la pandemia de coronavirus “es el partido más importante”. En la apertura del 72º Congreso Ordinario de la Conmebol que se realizó por videoconferencia, Domínguez aseguró que desde la entidad “no hay apuro” para retomar la actividad del fútbol. “Estamos ante el partido más importante de nuestras vidas. La situación es crítica y no debemos subestimarla”, agregó Domínguez durante el evento que fue transmitido por el facebook de la entidad y tuvo un promedio de mil espectadores.

De la reunión participaron las diez asociaciones miembro y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue representada por Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo y flamante titular de la Superliga Argentina de Fútbol. Si bien todavía no tiene un cargo en la AFA, la participación de Tinelli como congresista de Conmebol expone la buena relación que construyó en el último tiempo con el presidente de AFA, Claudio Tapia. “Chiqui” también estuvo conectado, según las fotos que publicó AFA en los canales oficiales, pero a la hora de votar intervino Tinelli. El titular de Superliga aprobó todos los puntos de la orden del día y en una de las intervenciones hasta felicitó a las autoridades de Conmebol “por los números” de los balances.

La Conmebol presentó un balance en 2019 con ingresos por 509 millones de dólares, un número récord para la entidad y más del doble de los números de 2018. De esos ingresos se reinvirtieron 451 millones de dólares. A su vez, la entidad del fútbol sudamericano anunció la creación del primer fondo de reservas estatuarias de la historia que alcanzó los 27 millones de dólares y tendrá un tope de 500 millones de la misma moneda. Este fondo servirá para hacer frente a “futuras contingencias” ya que el adelanto de premios para los clubes que participan de la Libertadores y Sudamericana anunciado días atrás forma parte del presupuesto 2020.

Este último se aprobó por unanimidad y contempla ingresos por 11.700.000 dólares para las competiciones de clubes sin contar la Copa América que iban a organizar este año Argentina y Colombia.

Colecta de Pastore para Palermo

El volante argentino de la Roma, Javier Pastore, inició ayer una colecta de dinero para ayudar a las familias pobres que sufren los efectos colaterales de la pandemia de coronavirus en la ciudad italiana de Palermo, donde él jugó en el club homónimo cuando llegó al fútbol europeo. El cordobés, junto a otros exjugadores de Palermo como el chileno Mauricio Pinilla, iniciaron ayer una recaudación de fondos para entregar comida a las familias pobres de la ciudad siciliana que ya no tienen dinero a causa de la crisis económica provocada por el covid-19.

Pastore, que jugó en Palermo desde 2009 a 2011 y que está ahora en el Roma, y Pinilla, que estuvo en el club siciliano de 2010 a 2012 y que compite actualmente en el Coquimbo Unido chileno, usaron la plataforma “Gofundm” para dar personalmente su aporte económico. “En pocos días el número de familias que pidió ayudas alimentarias al Ayuntamiento de Palermo pasó de 600 a 11.000 y sigue aumentando. Es que el covid-19 no solo es una emergencia sanitaria, sino también una emergencia social. No podemos tolerar que se niegue a las familias y a los niños el derecho a la vida y a tener comida”, reza la nota que acompaña la recaudación de fondos que se lanzó en la víspera.



Junto a Pastore y Pinilla están exjugadores del Palermo como el esloveno Josip Ilicic, Salvatore Sirigu, Fabio Liverani y Federico Balzaretti, además del director técnico Francesco Guidolin. En pocas horas la recolección de fondos ya acumuló 13.000 euros, a los que se suman los 50.000 euros donados por la Fundación Sicilia, que se ocupa de sostener las estructuras médicas de la isla sureña, según precisó la agencia española EFE.