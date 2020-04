Lanzan el primer concurso de la app "Tik Tok" en Abra Pampa

La Dirección de la Juventud de Abra Pampa organizó un primer concurso de "Tik Tok" denominado "#Juventud TikTokAP" que consiste en la grabación de videos, destinados a adolescentes mayores de 15 años. Está dividido por temáticas, una por semana durante cuatro semanas.

“Tik Tok” es una aplicación para crear y compartir videos. Permite a los usuarios crear videos musicales cortos de hasta 60 segundos.

El concurso ya se encuentra en marcha, la primera parte finaliza el 4 de mayo y hasta esa fecha se puede presentar el primer video con temática libre. Pueden utilizar audios de la App Tik Tok. El material debe ser enviado por Whatsapp al (388) 5964984.

Es importante aclarar, que tras el final de cada temática se dará a conocer la siguiente a concursar; todos los videos deben ser con participación familiar y la de una mascota. Los concursantes deben residir en Abra Pampa, porque los premios serán entregados en sus domicilios y consisten en servicios de alimentos vía delívery.

Para poder participar del concurso el participante deberá ser seguidor de la página oficial de Facebook de la Dirección de juventud Abra Pampa. Por la normativa "Quedate en casa", debe ser familiar, contando con la participación de más de un integrante de la familia. Al ser más de un participante, solamente uno de ellos deberá enviar el video y foto del DNI adjuntando nombre y apellido de los demás participantes. Se puede participar en cada una de las temáticas.

El participante que hubiera recibido mayor cantidad de "Me gusta, Me encanta y Me divierte" en la publicación al momento de finalizar la etapa, será el ganador y contactado por el organizador por privado.

Se aguardará una hora desde el envío del mensaje para que el participante le brinde sus datos de contactos (Teléfono celular y domicilio).

Queda absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes y/o psicotrópicos durante la grabación de los trabajos. Los ganadores del concurso conservan todos los derechos de su obra, reservando al Gobierno de la Provincia de Jujuy los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública por un período de dos años. El concurso tiene como objetivo estimular la reflexión sobre la importancia de permanecer en el hogar en estos tiempos, y a paliar la cuarentena obligatoria para enfrentar la pandemia del covid-19.